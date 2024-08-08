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Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и кино

Автор: Илья Кувшинов

8 августа 2024

Произведения не попадут под запрет, если это составляет оправданную жанром часть замысла

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете пропаганды наркотиков в кино и литературе.

Согласно ему, произведения искусства не попадут под запрет пропаганды наркотиков, если это составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла.

При этом, если такие произведения находятся в обороте, они должны сопровождаться маркировкой о вреде для здоровья потребления наркотиков, а также о запрете незаконного оборота наркотических средств. Исключение составляют произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.

Помимо этого, Путин также подписал закон, который позволит штрафовать за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений до 600 тысяч рублей.

Законы вступают в силу 1 сентября 2025 года.

Фото: официальный сайт Президента России

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