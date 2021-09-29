Еще три российских региона вводят QR-коды для посещения культурных мероприятий

Изменения касаются Пермского края, Удмуртии и Чувашии

В конце сентября появилась информация о введении QR-кодов на посещение культурных и спортивных мероприятий в ряде регионов. Так, власти Пермского края ужесточили антиковидные меры: вход в культурно-досуговые заведения со следующей недели будет производиться по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин на заседании регионального оперативного штаба. Все остальные антиковидные меры продлеваются до 31 октября.

Кроме того, в Удмуртии с 5 октября посещение зрителями массовых культурных и спортивных мероприятий, посещение кинотеатров и театров разрешается лишь при наличии QR-кода сертификата вакцинации или отрицательного результата ПЦР, проведенного не позднее, чем за 72 часа.

Также власти Чувашии намерены ввести в регионе QR-коды для посещения мест общественного питания и культурных мероприятий из-за ситуации с коронавирусом. С таким заявлением 29 сентября выступил глава региона Олег Николаев. Планируется организация пропускной системы по QR-кодам и сертификатам о прививках либо по справкам о количестве антител, если человек переболел в течение последнего полугода.

Ранее глава Самарской области Дмитрий Азаров также ввел в регионе QR-коды для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров. На организацию этого процесса выделят две недели. Предложение было внесено в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Ранее QR-коды были введены в Пензенской области, Пермском крае, Башкирии, Чувашии и Нижнем Новгороде.