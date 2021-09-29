top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Еще три российских региона вводят QR-коды для посещения культурных мероприятий

Еще три российских региона вводят QR-коды для посещения культурных мероприятий

Автор: Виолетта Палий

29 сентября 2021

Изменения касаются Пермского края, Удмуртии и Чувашии

В конце сентября появилась информация о введении QR-кодов на посещение культурных и спортивных мероприятий в ряде регионов. Так, власти Пермского края ужесточили антиковидные меры: вход в культурно-досуговые заведения со следующей недели будет производиться по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин на заседании регионального оперативного штаба. Все остальные антиковидные меры продлеваются до 31 октября.

Кроме того, в Удмуртии с 5 октября посещение зрителями массовых культурных и спортивных мероприятий, посещение кинотеатров и театров разрешается лишь при наличии QR-кода сертификата вакцинации или отрицательного результата ПЦР, проведенного не позднее, чем за 72 часа.

Также власти Чувашии намерены ввести в регионе QR-коды для посещения мест общественного питания и культурных мероприятий из-за ситуации с коронавирусом. С таким заявлением 29 сентября выступил глава региона Олег Николаев. Планируется организация пропускной системы по QR-кодам и сертификатам о прививках либо по справкам о количестве антител, если человек переболел в течение последнего полугода.

Ранее глава Самарской области Дмитрий Азаров также ввел в регионе QR-коды для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров. На организацию этого процесса выделят две недели. Предложение было внесено в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Ранее QR-коды были введены в Пензенской области, Пермском крае, Башкирии, Чувашии и Нижнем Новгороде.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Международная касса: «Дюна» сохраняет лидерскую позицию
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Веном 2» опережает «Дюну»
Подробнее
«Веном 2» побил постковидный рекорд российских сборов в премьерный день
Подробнее
Трейлеры новинок уикенда: цифры «Венома 2» в онлайне оказались больше, чем в офлайне
Подробнее
Okko представил новинки октября 2021 года
Подробнее
Wink анонсировал главные релизы октября 2021 года
Подробнее
«Веном 2» и «Не время умирать» должны порадовать мировую киноиндустрию
Подробнее
IVI представил ключевые новинки октября 2021 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лучшей из новинок стал триллер «Клаустрофобы 2: Лига выживших»
Подробнее
IVI оказался самым популярным видеосервисом среди платящих подписчиков в России
Подробнее
В рамках Ташкентского международного кинофестиваля пройдут Дни российского кино
Подробнее
Еще три российских региона вводят QR-коды для посещения культурных мероприятий
Подробнее
Universal заявила пакет новых фильмов на 2024 год
Подробнее
На 32-м «Кинотавре» победу одержал фильм «Море волнуется раз»
Подробнее
«Дюна» заработала в российском прокате более 1 млрд рублей
Подробнее
«Не время умирать» посредственно стартует в Южной Корее
Подробнее
Иван Гродецкий назначен гендиректором видеосервиса more.tv
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 сентября − 3 октября
Подробнее
Появились подробности об отечественном аналоге TikTok
Подробнее
«Амедиатека» рассказала о новинках октября
Подробнее