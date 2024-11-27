Okko и Rambler&Co: 70% россиян сталкивались с кибермошенничеством

Онлайн-кинотеатр и медиахолдинг провели специальное исследование

Онлайн-кинотеатр Okko и медиахолдинг Rambler&Co выяснили, что телефонные звонки мошенников остаются самым популярным видом киберугроз. По данным специально проведенного компаниями исследования, 70% россиян сталкивались с кибермошенничеством.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 14 по 21 ноября 2024 года. В исследовании приняли участие свыше 38 тысяч уникальных пользователей. Опрос был проведен в преддверии премьеры семейного комедийного сериала «Мамонты», главную роль в котором исполнил Юрий Стоянов. Он сыграл наивного пенсионера, который стал жертвой телефонных мошенников, после чего решил найти преступников.

По мнению участников опроса, почти 90% пострадавших от киберпреступников составляют пенсионеры и люди пожилого возраста. Треть респондентов признались, что они или их близкие лично пострадали от действий кибермошенников. При этом 75% опрошенных указали, что в качестве канала связи преступники использовали именно телефонные звонки.

Участники опроса Okko и Rambler&Co считают, что в основном мошенники охотятся за финансовыми реквизитами и паролями. 39% опрошенных отметили, что преступники интересовались номерами карт и банковских счетов, 34% считают, что правонарушителям нужны логины, коды и пароли, 16% – доступ к личным устройствам.

При защите от киберпреступников россияне полагаются на собственные силы. Почти 65% опрошенных не верят в навыки мошенников и считают, что подвергнуться обману не так уж и легко. При этом 60% пользователей считают, что им нечего бояться, так как во время общения с мошенниками они себя полностью контролируют.

Ущерб от действий мошенников составил более полумиллиона рублей для 15% опрошенных пострадавших. 16% назвали сумму ущерба до 500 тысяч рублей, 10% – до 100 тысяч рублей, у 40% мошенники забрали до 50 тысяч рублей и менее 8% заявили о потере до тысячи рублей. Интересно, что 13% опрошенных в качестве урона отметили моральный ущерб.

Фото: кадр из сериала «Мамонты»

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