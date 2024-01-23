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Объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина»

Автор: Илья Кувшинов

23 января 2024

Больше всего упоминаний получили «Неудержимые 4»

Организаторы «Золотой малины» назвали номинантов 44-й антипремии за 2023 год.

Больше всего упоминаний (7) получили НЕУДЕРЖИМЫЕ 4.

Церемония вручения традиционно проходит накануне «Оскара» – в этой году она запланирована на 9 марта.

Полный список номинантов

Худший фильм
• ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ
• НЕУДЕРЖИМЫЕ 4
• МЕГ 2: БЕЗДНА
• ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ
• ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД

Худший режиссер
• Скотт Во (НЕУДЕРЖИМЫЕ 4)
• Дэвид Гордон Грин (ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ)
• Пейтон Рид (ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ)
• Бен Уитли (МЕГ 2: БЕЗДНА)
• Рис Фрэйк-Уотерфилд (ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД)

Худший актер
• Рассел Кроу (ЭКЗОРЦИСТ ВАТИКАНА)
• Вин Дизель (ФОРСАЖ 10)
• Крис Эванс (БЕЗ ОТВЕТА)
• Джейсон Стэйтем (МЕГ 2: БЕЗДНА)
• Джон Войт (МИЛОСЕРДИЕ)

Худшая актриса
• Ана де Армас (БЕЗ ОТВЕТА)
• Меган Фокс (ДЖОННИ И КЛАЙД)
• Сальма Хайек (СУПЕР МАЙК: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ)
• Дженнифер Лопес (МАТЬ)
• Хелен Миррен (ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ)

Худший актер второго плана
• Мэл Гибсон (ВРЕМЯ РАСПЛАТЫ)
• Майкл Дуглас (ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ)
• Билл Мюррей (ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ)
• Франко Неро (ЭКЗОРЦИСТ ВАТИКАНА)
• Сильвестр Сталлоне (НЕУДЕРЖИМЫЕ 4)

Худшая актриса второго плана
• Ким Кэтролл (УИКЕНД С БАТЕЙ)
• Бай Лин (ДЖОННИ И КЛАЙД)
• Люси Лью (ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ)
• Мэри Стюарт Мастерсон (ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ)
• Меган Фокс (НЕУДЕРЖИМЫЕ 4)

Худший экранный дуэт
• Любые два беспощадных наемника (НЕУДЕРЖИМЫЕ 4)
• Два любых инвестора, потративших $400 млн на покупку прав для ремейка ИЗГОНЯЮЩЕГО ДЬЯВОЛА
• Ана де Армас и Крис Эванс, заваливший экзамен по экранной химии (БЕЗ ОТВЕТА)
• Сальма Хайек и Ченнинг Татум (СУПЕР МАЙК: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ)
• Винни-Пух и Пятачок в роли кровожадных убийц (ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД)

Худший приквел, ремейк, рип-офф или сиквел
• ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 
• ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ 
• ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ
• НЕУДЕРЖИМЫЕ 
• ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ

Худший сценарий
• ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 
• ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ 
• ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ
• НЕУДЕРЖИМЫЕ 4
• ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ

Фото: кадр из фильма НЕУДЕРЖИМЫЕ 4

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