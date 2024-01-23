Объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина»

Больше всего упоминаний получили «Неудержимые 4»

Организаторы «Золотой малины» назвали номинантов 44-й антипремии за 2023 год.

Больше всего упоминаний (7) получили НЕУДЕРЖИМЫЕ 4.

Церемония вручения традиционно проходит накануне «Оскара» – в этой году она запланирована на 9 марта.

Полный список номинантов

Худший фильм

• ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ

• НЕУДЕРЖИМЫЕ 4

• МЕГ 2: БЕЗДНА

• ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ

• ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД

Худший режиссер

• Скотт Во (НЕУДЕРЖИМЫЕ 4)

• Дэвид Гордон Грин (ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ)

• Пейтон Рид (ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ)

• Бен Уитли (МЕГ 2: БЕЗДНА)

• Рис Фрэйк-Уотерфилд (ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД)

Худший актер

• Рассел Кроу (ЭКЗОРЦИСТ ВАТИКАНА)

• Вин Дизель (ФОРСАЖ 10)

• Крис Эванс (БЕЗ ОТВЕТА)

• Джейсон Стэйтем (МЕГ 2: БЕЗДНА)

• Джон Войт (МИЛОСЕРДИЕ)

Худшая актриса

• Ана де Армас (БЕЗ ОТВЕТА)

• Меган Фокс (ДЖОННИ И КЛАЙД)

• Сальма Хайек (СУПЕР МАЙК: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ)

• Дженнифер Лопес (МАТЬ)

• Хелен Миррен (ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ)

Худший актер второго плана

• Мэл Гибсон (ВРЕМЯ РАСПЛАТЫ)

• Майкл Дуглас (ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ)

• Билл Мюррей (ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ)

• Франко Неро (ЭКЗОРЦИСТ ВАТИКАНА)

• Сильвестр Сталлоне (НЕУДЕРЖИМЫЕ 4)

Худшая актриса второго плана

• Ким Кэтролл (УИКЕНД С БАТЕЙ)

• Бай Лин (ДЖОННИ И КЛАЙД)

• Люси Лью (ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ)

• Мэри Стюарт Мастерсон (ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ)

• Меган Фокс (НЕУДЕРЖИМЫЕ 4)

Худший экранный дуэт

• Любые два беспощадных наемника (НЕУДЕРЖИМЫЕ 4)

• Два любых инвестора, потративших $400 млн на покупку прав для ремейка ИЗГОНЯЮЩЕГО ДЬЯВОЛА

• Ана де Армас и Крис Эванс, заваливший экзамен по экранной химии (БЕЗ ОТВЕТА)

• Сальма Хайек и Ченнинг Татум (СУПЕР МАЙК: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ)

• Винни-Пух и Пятачок в роли кровожадных убийц (ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД)

Худший приквел, ремейк, рип-офф или сиквел

• ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД

• ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ

• ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ

• НЕУДЕРЖИМЫЕ

• ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ

Худший сценарий

• ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД

• ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ

• ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ

• НЕУДЕРЖИМЫЕ 4

• ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ

Фото: кадр из фильма НЕУДЕРЖИМЫЕ 4