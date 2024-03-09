Объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»

Худшим фильмом 2023 года признан «Винни-Пух: Кровь и мед»

Организаторы «Золотой малины» назвали лауреатов 44-й антипремии за 2023 год.

Большое количество «антинаград» (5) досталось слэшеру ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД, а Меган Фокс удостоилась сразу двух актерских статуэток премии – за худшую женскую роль и за худшую женскую роль второго плана.

Специальный «приз за очищенную репутацию» достался руководителю Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) Фрэн Дрешер за ее «блестящее руководство профсоюзом во время длительной забастовки 2023 года, которая завершилась успешно».

Полный список лауреатов

• Худший фильм – ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД

• Худший режиссер – Рис Фрэйк-Уотерфилд (ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД)

• Худший актер – Джон Войт (МИЛОСЕРДИЕ)

• Худшая актриса – Меган Фокс (ДЖОННИ И КЛАЙД)

• Худший актер второго плана – Сильвестр Сталлоне (НЕУДЕРЖИМЫЕ 4)

• Худшая актриса второго плана – Меган Фокс (НЕУДЕРЖИМЫЕ 4)

• Худший экранный дуэт – Винни-Пух и Пятачок в роли кровожадных убийц (ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД)

• Худший приквел, ремейк, рип-офф или сиквел – ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД

• Худший сценарий – Рис Фрэйк-Уотерфилд (ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД)

• Специальный приз за очищенную репутацию – Фрэн Дрешер

Фото: кадр из фильма ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД