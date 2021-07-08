В Российском павильоне в Каннах запущен экспортный бренд российского контента

В Российском павильоне прошла презентация новой инициативы Роскино — единого экспортного бренда российской индустрии контента Russian Content Worldwide (RCW). Миссией Russian Content Worldwide станет развитие международных кооперационных связей и делового сотрудничества, повышение прозрачности российской киноиндустрии и налаживание коммуникации между российскими игроками, чья работа ориентирована на иностранные рынки, и международной аудиторией, заинтересованной в новых именах, оригинальном контенте и новых горизонтах в сфере кинопроизводства.

Евгения Маркова, генеральный директор Роскино: «Мы получаем много вопросов относительно российского рынка, и в какой-то момент пришло осознание, что наша индустрия довольно сложна для восприятия в международной среде. Russian Content Worldwide основывается на четырёх главных ценностях: прозрачность, содействие, экспертиза и вдохновение. Основывая RCW, мы хотим помочь российскому контенту выйти на международный уровень и сделать индустрию более доступной. Создание единого бренда способствует продвижению российских компаний на зарубежных рынках и расширению международного опыта. Мы также надеемся, что бренд Russian Content Worldwide вдохновит партнеров со всего света на работу с Россией в рамках новых форм сотрудничества и создания уникальных проектов».

Гостями открытия стали как российские кинематографисты, которые приехали в Канны для презентации проектов и поиска партнеров, так и отборщики и директора кинофестивалей, иностранные и отечественные продюсеры, байеры, а также ведущие российские журналисты. В числе присутствующих: киноэксперт и фестивальный отборщик Жоэль Шапрон, сопредседатель международного комитета Гильдии продюсеров Америки Кайван Машаех, директор по развитию израильского Фонда кино Лиор Сассон, директор German Films Симона Бауманн, коммерческий директор Marche du Film Мод Амсон, директор Варшавского кинофестиваля Стефан Лаудын, продюсеры Франк Прио, Илья Стюарт, Елена Гликман, Дмитрий Литвинов, Наталья Дрозд, Виктория Лупик, Сэм Клебанов, Тамара Богданова, Филипп Перкон, программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева, кинокритик Антон Долин и многие другие. Гостей мероприятия приветствовал исполнительный директор Каннского кинорынка Жером Пайар.

Жером Пайар, исполнительный директор Marché du Film: «Это правда, что для России этот год в Каннах – особенный. Я уверен, что это не случайность, новые поколения российских кинодеятелей действительно все активнее берутся за работу и становятся все более востребованы и крайне интересны, показывая свое мастерство».

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08.07.2021 Автор: Виолетта Палий