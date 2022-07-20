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Фестиваль веб-сериалов Realist объявил программу специального мероприятия

Автор: БК

20 июля 2022

Realist Web Series Weekend пройдет в Ярославе с 29 по 31 июля

IV фестиваль веб-сериалов Realist представил программу спецсобытия Realist Web Series Weekend, которое состоится в Ярославле с 29 по 31 июля. В основной конкурс отобрано 23 новейших российских веб-сериала 2021-2022 годов. На участие в конкурсе было подано более 150 заявок.

Победителей Realist Web Series Weekend определит жюри, в состав которого войдут профессионалы индустрии. В рамках смотра представлены следующие номинации: «Лучший веб-сериал», «Лучшую режиссуру», «Лучший сценарий», «Оригинальную идею», «Самый яркий персонаж». 

Основной конкурс:

• «В рабочем порядке-2» (реж. Дмитрий Богданов, YouTube)
• «Восемь разгневанных женщин» (реж. Александр Сухарев, Анастасия Городенцева)
• «Все сложно» (реж. Руслан Данилевич, VK)
• «Гештальт» (реж. Артур Сопельник)
• «Грибы и рыбы-2», реж. Мария Родионова)
• «Естественный отбор - 2» (реж. Кирилл Алехин, Premier)
• «Зомби-дед» (реж. Дмитрий Митрофанов, ВКонтакте)
• «Маркони сегодня» (реж. Иван Петухов, YouTube)
• «Мокьюментари» (реж. Олег Витвицки, Premier)
• «Мультиратура» (реж. Владимир Федоров, YouTube)
• «Новенькие» (реж. Оксана Барковская, Start)
• «Особо крупные» (реж. Велимир Русаков, Владимир Болгов)
• «Прикольный одинокий телец» (реж. Анастасия Завадская и Влад Баханович)
• «Пушкин и Михайловское» (реж. Александр Мальгин)
• «Сама дура-2» (реж. Анна Зайцева, YouTube)
• «Собака» (реж. Андрей Феночка)
• «Соцсети» (реж. Александр Дмитренко, Premier)
• «Ферма» (реж. Иван Щербак, ВКонтакте.
• «Френдзона» (реж. Федор Кравчук, Никита Кравчук, YouTube.
• «Черепица» (реж. Алексей Ионов, Андрей Губенко.
• «Четыре» (реж. Ирина Дорош, участник акселератора от ТВ-3 и 1-2-3 Production совместно с ВКонтакте.
• «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» (реж. Алексей Кузьмин-Тарасов, Okko)
• «Шаг в пустоту» (реж. Виталий Манюков, участник акселератора от ТВ-3 и 1-2-3 Production совместно с ВКонтакте)

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