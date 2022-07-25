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Стал известен состав жюри Realist Web Series Weekend

Автор: БК

25 июля 2022

Смотр пройдет с 29 по 31 июля

Realist Web Series Weekend объявил состав жюри. В этом году членами жюри стали режиссер и сценарист Наталия Мещанинова, актриса Юлия Хлынина, актер Никита Волков, сценарист Роман Кантор, оператор, сценарист и режиссер Сергей Мокрицкий. Председателем жюри выступит российский медиаменеджер, исполнительный директор АНО «ИРИ» Елена Лапина. 

Жюри отберет лучших в следующих номинациях: «Лучший веб-сериал», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Оригинальная идея» и «Самый яркий персонаж». Также в этом году на фестивале будет вручен Приз зрительских симпатий — лауреата определят жители Ярославля.

В основном конкурсе в этом году представлено 23 интернет-сериала. Realist Web Series Weekend пройдет в Ярославле с 29 по 31 июля.

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