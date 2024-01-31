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В Башкирии хотят ввести систему кинорибейтов

Автор: Илья Кувшинов

31 января 2024

Предварительно будет изучен опыт регионов, где уже запущен этот механизм

Власти Республики Башкортостан рассматривают возможность запуска системы рибейтов для организаций кинематографии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на спикера Госсобрания Константина Толкачева.

«Система рибейтов предполагает возможность для кинопроизводителей получить субсидию из бюджета того региона, где проходят съемки. Сейчас этот механизм успешно реализуется в ряде субъектов Российской Федерации. Их опыт показывает, что средства, выделенные кинопроизводителям, в итоге возвращаются в бюджет в существенно большем объеме», – заявил он.

Ожидается, что Парламентский комитет по науке, образованию и культуре изучит опыт Пермского и Краснодарского краев, где этот механизм уже был использован при съемках ЧЕБУРАШКИ, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА и других картин.

В Госсобрании считают, что система рибейтов может стать для кинематографистов веским доводом в пользу Башкортостана при выборе места съемок, а республика, в свою очередь, получит рекламный ресурс в кино и на ТВ.

По словам заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрия Якунина, Башкирия – очень профессиональный регион с точки зрения кино, где есть не только база киностудии «Башкортостан», но и частные студии с большим количеством специалистов, а также местные творцы.

Фото: Freepik

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