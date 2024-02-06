Калининградская область выделила 50 млн рублей на рибейты кинокомпаниям в 2024 году

Заявки будут приниматься до 21 февраля включительно

В Калининградской области начался прием заявок на рибейты кинокомпаниям. По сообщению ТАСС, на покрытие части затрат съемок национальных фильмов и музыкальных видео властями региона выделено 50 млн рублей.

Сообщается, что заявки будут приниматься до 21 февраля включительно.

По словам руководителя «Фестивальной дирекции» области и региональной кинокомиссии Ольги Акоповой, уже две компании подали заявки на рибейты, однако данные о проектах не разглашаются.

Стоит отметить, что рибейты компенсируют 20% затрат производителей на съемки музыкальных клипов и до 40% – на съемки полнометражных фильмов. Калининградская область вошла в часть пилотных регионов России, на территории которых действует механизм, в 2016 году.

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