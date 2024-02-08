Краснодарский край выделил 50 млн рублей на рибейты кинокомпаниям в 2024 году
Автор: Илья Кувшинов
8 февраля 2024
Заявки будут приниматься с 19 февраля по 12 марта
В Краснодарском крае скоро начнется прием заявок на рибейты кинокомпаниям. По сообщению ТАСС, на покрытие части затрат съемок национальных фильмов властями региона выделено 50 млн рублей.
Сообщается, что заявки будут приниматься с 19 февраля по 12 марта.
Механизм поддержки кинокомпаний в регионе работает уже три года – за это время поддержку получили 38 картин. Компаниям были возмещены затраты на общую сумму более 102 млн рублей.
В 2023 году процентная ставка по рибейтам в Краснодарском крае выросла с 20 до 30%, а максимальный размер выплаты по одному кинопроекту был повышен с 8 до 12 млн рублей.
Фото: Freepik
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