В Новосибирской области планируют ввести систему рибейтов

В 2024 году в бюджет региона на цели поддержки кинематографии заложены 40 млн рублей

И.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков заявил в разговоре с ТАСС, что регион планирует запустить систему поддержки кинопроизводства.

«[Создание совета] – это наша ближайшая перспектива. Думаю, до конца года мы эту работу должны выстроить. <...> Систему рибейтов мы тоже обсуждали, думаю, до конца года мы тоже сделаем», – подчеркнул он.

По словам Зимнякова, в 2023 году в регионе был принят закон о поддержке кинематографии. Отмечается, что в 2024 году в бюджете Новосибирской области на эти цели заложены 40 млн рублей, часть из которых пойдет на организацию фестиваля научного кино «Кремний».

Помимо этого, в 2025-2026 годах в регионе планируется открыть не имеющую аналогов в России студию для съемки кино с технологиями виртуальной реальности – пользоваться ей смогут не только местные компании, но и кинематографисты со всей страны.

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