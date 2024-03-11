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Владимир Путин подписал закон о запрете на размещение рекламы у иноагентов

Автор: БК

11 марта 2024

Он вступит в силу через 10 дней после опубликования

В понедельник, 11 марта, Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете на размещение рекламы физических и юридических лиц у людей и организаций, признанных властями иностранными агентами. Документ был опубликован на портале правовой информации.

Новые нормы предусматривают запрет размещать любую рекламу на ресурсах иностранных агентов. Также запрещается рекламировать ресурсы самих иноагентов на сайтах, в блогах, социальных сетях и СМИ. Ответственность за нарушение этих требований будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.

За несоблюдение ограничений, установленных законодательством об иноагентах, предусмотрен для граждан предусмотрен административный штраф в размере до 50 тыс рублей, а для юридических лиц – до 500 тыс рублей. За нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им российского юрлица-иноагента, совершенное после двукратного привлечения его к административной ответственности в течение года, грозит уголовное наказание до двух лет лишения свободы.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования. 

Фото: официальный сайт Президента России

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