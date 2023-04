Обзор изменений графика релизов в России на неделе с 27 марта по 2 апреля

Боевики, драмы и артхаус

На истекшей неделе два релиза сменили дистрибьютора. Речь о фильмах ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МОЕЙ ЖИЗНИ и МИССИЯ «НЛО»: вместо «Русского Репортажа» их будет прокатывать «НМГ Кинопрокат». Даты выхода остались неизменными, 11 мая и 4 мая, соответственно.

Без даты остались релизы ГРОМ (CPF), КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ (CS), ОТЕЦ И СЫН (ARN) и ПОВОРОТ НЕ ТУДА. ДОМ ЗЛА (KNLG).

«Вольга» стала ньюсмейкером недели, заявив на 18 мая новую работу Гая Ричи ПЕРЕВОДЧИК с Джейком Джилленхолом в главной роли. У того же прокатчика в планах картина БЫТЬ САЛЬВАДОРОМ ДАЛИ, намеченная на 8 июня. Релиз ленты СТОП-СЛОВО намечен на 25 мая.

Картина МАМА МАФИЯ (CP) о простой женщине, внезапно унаследовавшей криминальную империю, выйдет на экраны 11 мая.

Cinemaus Studio подготовила пакет релизов: 27 апреля на экраны выйдет картина СТАТУС, 1 мая — ПОДРЫВ, 11 мая — РАЗБОЙ, 1 июня — БОКСЕР.

Блок проектов запланировал «Пионер». 25 мая в прокат выйдет испанская драма UPON ENTRY, 6 июня — документальная лента REVIVAL69: THE CONCERT THAT ROCKED THE WORLD, посвященная легендам рока. Российская драма УЗЛЫ Олега Хамокова при участии Сергея Кальварского выйдет на экраны 15 июня. Французскую драму COMME UNE ACTRICE зрители смогут увидеть после 22 июня.

Global Film сдвинула релиз своего триллера БЕЗ ФИЛЬТРОВ на месяц раньше: вместо 8 июня картина увидит свет 11 мая.

«Экспонента Фильм» изменила дату выхода на экраны картины ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ ТЬМЫ с 6 июля на 25 мая. Хоррор-триллер RUN RABBIT RUN выйдет на экраны 6 июня, а не 25 мая.

«Парадиз» изменил дату релиза картины TIN SOLDIER, вместо 22 июня зрители увидят ее 6 июля. ЛУЧШИЕ ДНИ попадут на экраны 29 июня, а не 22 июня. Детектив МЭГГИ МУР(Ы) российская публика увидит после 15 июня, а не с 1 июня, как было запланировано. БОГ — ЭТО ПУЛЯ выйдет на экраны 22 июня вместо 15 июня.

Документальная картина о царствии британской королевы ЕЛИЗАВЕТА II (PNR) выйдет не 20 апреля, а 4 мая. Релиз комедии БОЛЬШАЯ ИЛИ МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ (TNL) перенесен с 20 апреля на 18 мая. СОЛНЦЕ НА ВКУС (CRP) попадет на экраны 8 июня вместо 18 мая.