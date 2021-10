Russian Film Festival пройдет онлайн в Израиле

Все картины будут адаптированы для показа на иврите

Десять российских фильмов последних лет можно будет посмотреть на израильской платформе yes с 7 октября по 4 ноября в рамках фестиваля современного российского кино Russian Film Festival. Впервые смотр российского кино в Израиле пройдет онлайн с фокусом на локальную аудиторию.

Первый онлайн-фестиваль российского кино в Израиле организован Роскино при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда кино и Комитета по туризму города Москвы. Фестиваль стартовал в 2020 году и уже успешно прошел в одиннадцати странах мира, собрав более 200 тысяч зрителей.

В программу RFF в Израиле войдут следующие фильмы:

• ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Андрея Кончаловского (драма, 2020),

• ДЫЛДА Кантемира Балагова (драма, 2019),

• ОДЕССА Валерия Тодоровского (драма, 2019),

• СПУТНИК Егора Абраменко (фантастика, 2020),

• ЮМОРИСТ Михаила Идова (драма, 2018),

• РОДНЫЕ Ильи Аксенова (комедия, драма, 2021),

• SHEENA667 Григория Добрыгина (драма, 2019),

• ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! Анны Пармас (комедия, 2019),

• ДОКТОР ЛИЗА Оксаны Карас (драма, 2020),

• анимационной сериал «Царевны».

Впервые за время проведения фестивалей и недель российского кино в Израиле организаторы Russian Film Festival рассчитывают на интерес не только русскоязычной, но и местной аудитории. Все фильмы будут показаны с субтитрами, а мультфильм «Царевны» – с профессиональным дубляжом на иврите.

Кинематографисты России и Израиля ведут активный диалог уже несколько лет. Осенью 2021 года планируется подписание российско-израильского соглашения по копродукции. Кроме того, в рамках Российского павильона на 74-м Каннском кинофестивале состоялась встреча российских и израильских продюсеров, на которой были обозначены основные направления сотрудничества. Незадолго до этого на виртуальном рынке российского контента Key Buyers Event спикером стал выдающийся израильский кино- и телепродюсер Ави Армоза, руководитель Armoza Formats, одного из мировых лидеров в производстве и дистрибуции телевизионных форматов.

Евгения Маркова, генеральный директор Роскино: «Мы рады начать сотрудничество с Израилем – страной, с которой у России много общего во всех областях культуры. Уверена, что зрители Израиля по достоинству оценят разножанровую палитру фильмов Russian Film Festival и откроют для себя российское кино с новой стороны, а сотрудничество с платформой yes, второй по популярности в Израиле, позволит показать наши фильмы самой широкой аудитории. Израильская индустрия в последние годы совершила настоящий прорыв, как к высоким стандартам качества, так и к сердцам зрителей. Об этом свидетельствуют очень высокие рейтинги израильских сериалов по всему миру. В результате, Израиль вышел на третье место по экспорту контента в США. Конечно, мы видим большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества и копродукции, и очень заинтересованы в этом».

Керен Глейхер, директор по контенту yes: «Платформа yes – пионер телевизионного сервиса, владеет 8 разножанровыми каналами, транслирующими лучшие фильмы, сериалы и документальное кино, а также библиотекой контента, куда входит известный сервис для киноманов «Синематека yes». Там можно найти художественные фильмы на любой вкус, от классики кинематографа до независимого кино и рекомендаций ведущих израильских кинокритиков. yes гордится возможностью проведения Russian Film Festival в Израиле и сотрудничеством с Роскино, организацией, которая распространяет инновационное и вдохновляющее российское кино по всему миру. Мы уверены, что фильмы, которые мы представим израильской аудитории в первом выпуске фестиваля в Израиле, будут тепло приняты самой широкой зрительской аудиторией. И, конечно, мы надеемся на прочное и стабильное сотрудничество с Роскино на долгие годы».