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Russian Film Festival пройдет онлайн в Израиле

Автор: Виолетта Палий

5 октября 2021

Все картины будут адаптированы для показа на иврите

Десять российских фильмов последних лет можно будет посмотреть на израильской платформе yes с 7 октября по 4 ноября в рамках фестиваля современного российского кино Russian Film Festival. Впервые смотр российского кино в Израиле пройдет онлайн с фокусом на локальную аудиторию.

Первый онлайн-фестиваль российского кино в Израиле организован Роскино при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда кино и Комитета по туризму города Москвы. Фестиваль стартовал в 2020 году и уже успешно прошел в одиннадцати странах мира, собрав более 200 тысяч зрителей.

В программу RFF в Израиле войдут следующие фильмы:

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Андрея Кончаловского (драма, 2020),
ДЫЛДА Кантемира Балагова (драма, 2019),
ОДЕССА Валерия Тодоровского (драма, 2019),
СПУТНИК Егора Абраменко (фантастика, 2020),
ЮМОРИСТ Михаила Идова (драма, 2018),
РОДНЫЕ Ильи Аксенова (комедия, драма, 2021),
SHEENA667 Григория Добрыгина (драма, 2019),
ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! Анны Пармас (комедия, 2019),
ДОКТОР ЛИЗА Оксаны Карас (драма, 2020),
• анимационной сериал «Царевны». 

Впервые за время проведения фестивалей и недель российского кино в Израиле организаторы Russian Film Festival рассчитывают на интерес не только русскоязычной, но и местной аудитории. Все фильмы будут показаны с субтитрами, а мультфильм «Царевны» – с профессиональным дубляжом на иврите.

Кинематографисты России и Израиля ведут активный диалог уже несколько лет. Осенью 2021 года планируется подписание российско-израильского соглашения по копродукции. Кроме того, в рамках Российского павильона на 74-м Каннском кинофестивале состоялась встреча российских и израильских продюсеров, на которой были обозначены основные направления сотрудничества. Незадолго до этого на виртуальном рынке российского контента Key Buyers Event спикером стал выдающийся израильский кино- и телепродюсер Ави Армоза, руководитель Armoza Formats, одного из мировых лидеров в производстве и дистрибуции телевизионных форматов.

Евгения Маркова, генеральный директор Роскино: «Мы рады начать сотрудничество с Израилем – страной, с которой у России много общего во всех областях культуры. Уверена, что зрители Израиля по достоинству оценят разножанровую палитру фильмов Russian Film Festival и откроют для себя российское кино с новой стороны, а сотрудничество с платформой yes, второй по популярности в Израиле, позволит показать наши фильмы самой широкой аудитории. Израильская индустрия в последние годы совершила настоящий прорыв, как к высоким стандартам качества, так и к сердцам зрителей. Об этом свидетельствуют очень высокие рейтинги израильских сериалов по всему миру. В результате, Израиль вышел на третье место по экспорту контента в США. Конечно, мы видим большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества и копродукции, и очень заинтересованы в этом».

Керен Глейхер, директор по контенту yes: «Платформа yes – пионер телевизионного сервиса, владеет 8 разножанровыми каналами, транслирующими лучшие фильмы, сериалы и документальное кино, а также библиотекой контента, куда входит известный сервис для киноманов «Синематека yes». Там можно найти художественные фильмы на любой вкус, от классики кинематографа до независимого кино и рекомендаций ведущих израильских кинокритиков. yes гордится возможностью проведения Russian Film Festival в Израиле и сотрудничеством с Роскино, организацией, которая распространяет инновационное и вдохновляющее российское кино по всему миру. Мы уверены, что фильмы, которые мы представим израильской аудитории в первом выпуске фестиваля в Израиле, будут тепло приняты самой широкой зрительской аудиторией. И, конечно, мы надеемся на прочное и стабильное сотрудничество с Роскино на долгие годы».

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