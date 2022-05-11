top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Russian Film Festival в 2022 году пройдет с фокусом на Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку

Russian Film Festival в 2022 году пройдет с фокусом на Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку

Автор: БК

11 мая 2022

Первые показы состоятся в Кыргызстане в мае

В нынешнем году недели российского кино Russian Film Festival откроются в Кыргызстане, где с 13 по 15 мая в кинотеатре «Ала-Тоо» (Бишкек) пройдут бесплатные показы фильмов и анимации из России. 

Кроме того, в качестве вариантов проведения Russian Film Festival 2022 также рассматриваются Бразилия, Мексика, Индия, Таиланд, Бахрейн, Азербайджан, Беларусь, Армения и другие страны. Планируется увеличение числа стран, где Russian Film Festival пройдет в оффлайн-формате. Часть недель российского кино будет интегрирована в международные фестивали, а в ряде стран RFF пройдет в «гибридном» формате при сотрудничестве с VOD-платформами. 

Основу программы RFF этого года составляют семейное кино, мелодрамы, комедии, спортивные драмы, анимация и документальные фильмы; зрители Латинской Америки также смогут посмотреть российские хорроры и триллеры. Впервые недели кино включают в себя сериалы. Все фильмы будут демонстрироваться с субтитрами, анимация – с профессиональным дубляжом.

В Кыргызстане зрители увидят на большом экране романтическую комедию ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО, приключенческий фильм-фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ, блокбастер ОГОНЬ, а также анимационные фильмы ПЛЮШЕВЫЙ БУМ! и КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Премьера «Доктора Стрэнджа» в Казахстане не состоялась в назначенную дату
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в апреле 2022 года
Подробнее
10 потенциальных российских кинохитов, которые могут спасти прокат
Подробнее
Российское подразделение Universal впервые с 1 марта обновило график релизов
Подробнее
Ассоциация владельцев кинотеатров открывает собственное подразделение по дистрибуции фильмов
Подробнее
Оборудование для кинотеатров вошло в перечень товаров для параллельного импорта
Подробнее
Кинотеатральные сборы по итогам апреля упали более чем на треть
Подробнее
Власти Москвы утвердили меры поддержки кинотеатров, кинопроизводства и студентов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «1941. Крылья над Берлином» вырвались в лидеры
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России со 2 по 8 мая
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Артек» выигрывает уикенд второй раз подряд
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5–8 мая
Подробнее
«Ряд 19» стал самым успешным российским фильмом за рубежом в первом квартале 2022 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 12–15 мая 2022 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: итальянская мелодрама «Супергерои» обгоняет «Идеальных незнакомцев»
Подробнее
Официальная касса России: тройку лидеров бокс-офиса составили новинки
Подробнее
Касса четверга: фильм «1941: Крылья над Берлином» продолжает лидировать
Подробнее
Американская касса: «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» стартует немного ниже прогнозов
Подробнее
Международная касса: новый «Доктор Стрэндж» показал второй старт за время пандемии
Подробнее
Предварительная касса расширенного уикенда: «Артек» отрывается от преследователей
Подробнее