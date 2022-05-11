Russian Film Festival в 2022 году пройдет с фокусом на Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку

Первые показы состоятся в Кыргызстане в мае

В нынешнем году недели российского кино Russian Film Festival откроются в Кыргызстане, где с 13 по 15 мая в кинотеатре «Ала-Тоо» (Бишкек) пройдут бесплатные показы фильмов и анимации из России.

Кроме того, в качестве вариантов проведения Russian Film Festival 2022 также рассматриваются Бразилия, Мексика, Индия, Таиланд, Бахрейн, Азербайджан, Беларусь, Армения и другие страны. Планируется увеличение числа стран, где Russian Film Festival пройдет в оффлайн-формате. Часть недель российского кино будет интегрирована в международные фестивали, а в ряде стран RFF пройдет в «гибридном» формате при сотрудничестве с VOD-платформами.

Основу программы RFF этого года составляют семейное кино, мелодрамы, комедии, спортивные драмы, анимация и документальные фильмы; зрители Латинской Америки также смогут посмотреть российские хорроры и триллеры. Впервые недели кино включают в себя сериалы. Все фильмы будут демонстрироваться с субтитрами, анимация – с профессиональным дубляжом.

В Кыргызстане зрители увидят на большом экране романтическую комедию ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО, приключенческий фильм-фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ, блокбастер ОГОНЬ, а также анимационные фильмы ПЛЮШЕВЫЙ БУМ! и КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ.