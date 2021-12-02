Кинокомиссия Мурманской области объявила победителей конкурса рибейтов

Суммарно шесть проектов получат выплаты на 8,5 млн рублей

В 2021 году на поддержку из бюджета Мурманской области претендовали шесть национальных кинокартин, которые были сняты в Заполярье с февраля по октябрь. Об этом сообщил АПКиТ со ссылкой на пресс-релиз региональной кинокомиссии. Список получателей выплат состоит из следующих проектов:

• ГОД РОЖДЕНИЯ (реж. Михаил Местецкий), ООО «Друг Друга» (кинокомпания «Пайнери»). Съемки проходили в Мурманске.

• Драма ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ (реж. Борис Хлебников), Кинокомпания СТВ. Локация съемок в регионе – Мурманск. Сценарий написан Наталией Мещаниновой и Борисом Хлебниковым по мотивам одноименного романа Георгия Владимова. В российский прокат фильм выпустит компания Sony Pictures. Мировые продажи: Pulsar Content. Релиз намечен на 2023 год.

• Мистический детектив ТУМАН (реж. Наталия Гугуева), студия «Встреча». Значительная часть картины снята в районе поселка Териберка.

• Фильм ШИНЕД О’КОННОР, продюсерский центр «ВГИК-Дебют». Для Рината Махмудова, выпускника режиссерского факультета ВГИКа, это первая полнометражная работа после короткометражного фильма КОЛЯСЯ (2016 год). Съемки в Мурманске.

• Детективный сериал «Баренцево море» (реж. Олег Фомин), ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн» (кинокомпания Star Media). Съемки проходили в Мурманске и в Кольской районе области. Проект выйдет на телеканале «Россия 1».

• Второй сезон сериала «Полярный» (реж. Михаил Старчак), кинокомпания 1-2-3 Production. Первый сезон «Полярного» вышел на ТНТ в 2019 году и стал лидером вечернего слота. Съемки в Кировске.

По итогам конкурса кинорибейтов общая сумма выплат составит 8,5 млн рублей. В регионе кинокомпании предоставляется компенсация 30% ее затрат в ходе съемок, но не более 2 млн рублей.

«Поддержка кинопроизводства уже доказала свою эффективность как действенная мера по развитию туризма и привлечению инвестиций в регион, – отмечает председатель кинокомиссии, заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. – С начала года вклад кинопроизводителей в нашу экономику составил более 58,5 млн рублей – это заключенные договоры на проживание, питание, проезд, съемку локаций, работу местного персонала и так далее. Благодаря производителям фильмов нашу уникальную природу, интересные с исторической точки зрения места видят жители других регионов России и даже стран, поскольку снятые у нас киноленты входят в программы международных фестивалей. Конечно, мы продолжим поддерживать кинопроизводителей и в будущем году, причем мы планируем увеличить общий объем рибейтов до 15 млн рублей».