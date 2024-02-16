Ридли Скотт может снять байопик о поп-группе Bee Gees

Продюсером картины выступит участник коллектива Барри Гибб

Paramount приступила к работе над байопиком о поп-трио Bee Gees. По информации Deadline, переговоры со студией насчет возможной постановки проекта ведет Ридли Скотт, однако сделка пока еще не заключена.

Инсайдеры отмечают, что боссы Paramount остались в восторге после просмотра первых материалов ГЛАДИАТОРА 2, съемки которого завершились в январе, и поспешили предложить байопик 86-летнему режиссеру, прежде чем тот найдет себе следующий фильм.

Сам Скотт, в свою очередь, заинтересован картиной, потому что в начале своей карьеры мог поработать над средневековой лентой ПРОИСШЕСТВИЕ В ЗАМКЕ (Castle Accident), главные роли в которой должны были исполнили исполнить участники Bee Gees. Проект, однако, так и не был реализован (вместо этого постановщик снял ДУЭЛЯНТОВ), а желание рассказать какую-нибудь историю, связанную с группой, осталось.

Сценарий грядущего байопика написал Джон Логан, с которым Скотт делал ГЛАДИАТОРА и ЧУЖОГО: ЗАВЕТ. Исполнительным продюсером проекта выступает единственный оставшийся в живых участник коллектива Барри Гибб.

Мировые продажи пластинок The Bee Gees превысили 220 млн копий, что позволило группе стать одним из самых успешных коллективов в истории музыкальной индустрии, а после выхода саундтрека к фильму ЛИХОРАДКА СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА группа стала живым олицетворением эпохи диско.

Фото: кадр из фильма ОРКЕСТР КЛУБА ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ СЕРЖАНТА ПЕППЕРА