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В Москве пройдет пятый форум «Российская креативная неделя»

Автор: БК

27 июня 2024

Он состоится в Москве с 3 по 7 июля

Стали известны даты проведения пятого юбилейного форума «Российская креативная неделя» – он состоится в Москве с 3 по 7 июля.

В деловой программе, которая пройдет в кластере «Ломоносов», примут участие более 300 спикеров. В их числе – генеральный директор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук, музыкант и продюсер Сергей Жуков, режиссеры Константин Богомолов и Жора Крыжовников, генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, креативный директор онлайн-кинотеатра KION Илья Бурец, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев и многие другие.

Помимо этого, новые данные и цифры по рынкам и особенностям потребления контента представят «Национальная Медиа группа», «Цифровое телевидение», Mediascope, ВЦИОМ, Wanta Group и Rambler&Co.

Участие в деловой программе бесплатное, по предварительной регистрации на официальном сайте события. Также онлайн-трансляции мероприятий форума будут доступны на сайте и в группе «Российской креативной недели» во ВКонтакте.  

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