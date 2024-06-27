В Москве пройдет пятый форум «Российская креативная неделя»

Он состоится в Москве с 3 по 7 июля

Стали известны даты проведения пятого юбилейного форума «Российская креативная неделя» – он состоится в Москве с 3 по 7 июля.

В деловой программе, которая пройдет в кластере «Ломоносов», примут участие более 300 спикеров. В их числе – генеральный директор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук, музыкант и продюсер Сергей Жуков, режиссеры Константин Богомолов и Жора Крыжовников, генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, креативный директор онлайн-кинотеатра KION Илья Бурец, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев и многие другие.

Помимо этого, новые данные и цифры по рынкам и особенностям потребления контента представят «Национальная Медиа группа», «Цифровое телевидение», Mediascope, ВЦИОМ, Wanta Group и Rambler&Co.