Роскомнадзор внесет Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов
Автор: Виолетта Палий
10 ноября 2021
Регулятор направил соответствующий запрос стримингу
Зарубежный видеосервис Netflix, локализованный в России, будет внесен в реестр аудиовизуальных сервисов. Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев заявил, что процедура уже запущена.
«В Netflix мы направили соответствующий запрос. И ждем информацию, то есть процедура начата», — заявил Зайцев на круглом столе в Общественной палате РФ.
Ранее Ассоциация интернет-видео (АИВ), объединяющая крупнейшие российские онлайн-кинотеатры, в числе которых IVI, Okko, Megogo и другие, обратилась к Роскомнадзору с просьбой провести проверку локализованной в России версии сервиса Netflix.
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