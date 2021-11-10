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Роскомнадзор внесет Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Автор: Виолетта Палий

10 ноября 2021

Регулятор направил соответствующий запрос стримингу

Зарубежный видеосервис Netflix, локализованный в России, будет внесен в реестр аудиовизуальных сервисов. Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев заявил, что процедура уже запущена. 

«В Netflix мы направили соответствующий запрос. И ждем информацию, то есть процедура начата», — заявил Зайцев на круглом столе в Общественной палате РФ. 

Ранее Ассоциация интернет-видео (АИВ), объединяющая крупнейшие российские онлайн-кинотеатры, в числе которых IVI, Okko, Megogo и другие, обратилась к Роскомнадзору с просьбой провести проверку локализованной в России версии сервиса Netflix.

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