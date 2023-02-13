Роскомнадзор запустил систему распознавания запрещенного контента

«Окулус» выявляет нарушения в фото- и видеоматериалах

Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента «Окулус». Как отметил представитель подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ), система уже выполняет свои задачи в полном объеме, а именно — выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах. Кроме того, в январе 2023 года началась интеграция системы с другими инструментами мониторинга РКН.

В качестве главной задачи системы ее создатели называют выявление нарушений российского законодательства в изображениях и видеороликах. «Система распознает изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах. «Окулус» автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ и другое». Как отмечают эксперты, «Окулус» может анализировать страницы сайтов или паблики и профили в соцсетях, однако программа занимается не сбором данных, а их классификацией.

До внедрения системы специалисты ГРЧЦ анализировали запрещенный контент «преимущественно вручную», отметил его представитель. При ручной обработке анализировалось в среднем 106 изображений и 101 видео в день, «Окулус» же будет рассматривать более 200 тысяч изображений в сутки.

До 2025 года в систему планируется добавление новых классов и типов нарушений, а также функции определения поз людей и их действий. Кроме того, программа будет выявлять запрещенные материалы на нескольких кадрах на видеофрагментах, в сложных рукописных текстах и рисованном контенте.