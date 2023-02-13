top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Роскомнадзор запустил систему распознавания запрещенного контента

Роскомнадзор запустил систему распознавания запрещенного контента

Автор: БК

13 февраля 2023

«Окулус» выявляет нарушения в фото- и видеоматериалах

Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента «Окулус». Как отметил представитель подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ), система уже выполняет свои задачи в полном объеме, а именно — выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах. Кроме того, в январе 2023 года началась интеграция системы с другими инструментами мониторинга РКН.

В качестве главной задачи системы ее создатели называют выявление нарушений российского законодательства в изображениях и видеороликах. «Система распознает изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах. «Окулус» автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ и другое». Как отмечают эксперты, «Окулус» может анализировать страницы сайтов или паблики и профили в соцсетях, однако программа занимается не сбором данных, а их классификацией.

До внедрения системы специалисты ГРЧЦ анализировали запрещенный контент «преимущественно вручную», отметил его представитель. При ручной обработке анализировалось в среднем 106 изображений и 101 видео в день, «Окулус» же будет рассматривать более 200 тысяч изображений в сутки.

До 2025 года в систему планируется добавление новых классов и типов нарушений, а также функции определения поз людей и их действий. Кроме того, программа будет выявлять запрещенные материалы на нескольких кадрах на видеофрагментах, в сложных рукописных текстах и рисованном контенте.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

«Аватар: Путь воды» заработал в России не менее 2,4 млрд рублей
Подробнее
«Аватар: Путь воды» установил рекорд сборов в Казахстане
Подробнее
ИРИ начал прием заявок на конкурс по созданию национального контента
Подробнее
Минкультуры планирует разработать закон о пресечении пиратского показа фильмов
Подробнее
Стали известны номинанты X премии АПКиТ
Подробнее
Проекты Disney исчезнут из российских онлайн-кинотеатров в марте 2023 года
Подробнее
Касса четверга: «Чебурашка» по-прежнему опережает все новинки
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала комедия «Свободные отношения»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 февраля 2023 года
Подробнее
«Национальная Медиа Группа» начинает прием заявок на участие в творческой мастерской «НМГ Дебют»
Подробнее
Касса России: «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» забирают серебро
Подробнее
Фестиваль «Зимний» объявил даты проведения в 2023 году
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 февраля
Подробнее
Госдума приняла в первом чтении закон о запрете видео- и аудиозаписи фильмов в кинотеатрах
Подробнее
Disney сократит траты на контент на $3 млрд
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Быть» и «Свободные отношения» борются за лидерство среди новинок
Подробнее
Официальная касса России: «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» стартовали со второй строчки
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России с 6 по 12 февраля
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Фишер»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Быть»
Подробнее