Глава Роскино рассказала о дате запуска российского аналога IMDb

Евгения Маркова презентовала первую профессиональную базу российского киноконтента

14 декабря состоялось второе открытое заседание Индустриального совета Роскино по международной деятельности под председательством министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. Одним из главных событий заседания стала презентация портала Russian Content Worldwide (RCW), который глава Роскино Евегния Маркова охарактезировала как постоянно работающий аналог конвента Key Buyers Event, в прессе же его давно нарекли «русским IMDb». Это обширная база, требующая постоянного обновления, в которой содержится исчерпывающая информация о российской киноиндустрии — списки продюсеров, компаний-производителей, фильмов, актеров, режиссеров и других талантов. Однако она ориентирована не на киноманов (в отличие от той же IMDb), а на профессиональную аудиторию — в основном зарубежных байеров, которым интересен российский контент. Ключевая задумка заключается в том, что любой потенциальный покупатель, заходящий на RCW, сможет получить всю необходимую инфорацию об интересующих его тайтлах.

RCW состоит из нескольких разделов. Один из них называется «Законы и регулирование» — это раздел, который будет рассказывать о том, как снимать в России, покупать и продавать, и какие ограничения на эти действия предусмотрены российским законодательством. Ключевым разделом, который Евгения Маркова как раз назвала «русским IMDb», является «База» с информацией о контенте. Потенциальный покупатель может отсортировать в этой базе фильмы по типу прав, жанру, производителю, выбрать старый или новый контент, уточнить наличие дубляжа или субтитров, а также задать определенный бюджет. Касаемо прав, байер сможет проверить их наличие на данной территории. Все фильтры в этой базе были разработаны совместно с селлерами и байерами.

Еще один важный раздел платформы называется «Профессионалы». Он включает в себя информацию об актерах, режиссерах и продюсерах. В нем также есть данные о продакшнах и сейлз-компаниях. Как отметила Маркова, платформа впервые позволит обеспечить полную прозрачность российской киноиндустрии для всех игроков рынка. Глава Роскино призвала российские кинокомпании заняться заполнением данных о своих проектах, так как часто только они сами знают информацию о том, на каких территориях реализлованы права на тот или иной тайтл. На следующем этапе на сайт планируется добавить возможность загружать трейлеры. В идеале, по словам Евгении Марковой, добавление опции просмотра фильма целиком.

На данный момент проект пока не запущен. Глава Роскино назвала дату официального старта работы проекты. Запуск состоится в рамках Берлинале в феврале 2022 года. Но кинокомпании получат доступ к платформе уже в начале 2022 года, чтобы иметь возможность редактировать и дополнять информацию о собственных проектах.

Затем глава Роскино перешла к следующей теме Индустриального совета. Она рассказала о проведенных Роскино исследованиях, благодаря которым стало более понятным отношение зарубежных зрителей и байеров к российскому контенту. Так, было проанализировано 30 тысяч отзывов на 15 порталах — IMDb, Allocine, Adorocinema и других. Были изучены 1250 содержательных отзывов о кино, сериалах и анимациях в восьми языковых группах у двух целевых аудиторий: критиков и зрителей. Авторы исследования пришли к выводу, что профессиональные критики в целом позитивно оценивают атмосферу, визуальную составляющую, игру актеров и музыку российских фильмов. Сюжет и сценарии оценены значительно ниже. Похожая тенденция наблюдается и в отзывах зрителей. Среди жанров российского кино за рубежом наиболее востребованы фантастика, военные фильмы и драмы. По ряду критериев сделан вывод, что качество проектов в этих жанрах становится с каждым годом лучше.

Кроме того, по итогам опроса байеров авторы исследования пришли к выводу, что в 2021 году российский контент продолжает ассоциироваться с «храбрым и стойким мужчиной», однако в сравнении с 2019 годом его образ начал смягчаться и сдвигаться в сторону «амбициозного и уверенного в себе мужчины». При уточнении ассоциативного ряда, который вызывает российское кино, в 2021 году заметен тренд на улучшение общего впечатления, однако респонденты отметили, что у отечественных проектов «затянутые сюжеты», а также их «трудно дублировать». При этом глава «Централ Партнершип» Вадим Верещагин добавил, что его компания обозначает проблему несколько шире. По его словам, вопрос не в качестве: чем дальше, тем больше многие байеры видят в российских фильмах политическую агитацию, вне зависимости от того, о каком кино идет речь.

Еще одно слабое место российского контента — степень узнаваемости актеров и режиссеров за рубежом. Этот показатель остался в «красной» зоне оценок, с 2019 года ситуация почти не изменилась. Но, как отметила Евгения Маркова, для достижения хороших результатов недостаточно одного-двух лет. Также в числе причин недовольства потенциальных зарубежных покупателей значатся трудности дубляжа, а также различные организационные барьеры, например, задерживающаяся пересылка документов.

Под занавес заседания Евгения Маркова отметила, что Роскино в текущем году провело в два с половиной раза больше мероприятий, посвященных представлению отечественной индустрии на международной арене, чем в 2020-м. На них были представлены 132 компании, 515 проектов и более 100 имен.