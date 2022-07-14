Роскино начинает второй цикл образовательной программы для кинематографистов «Новая оптика»

В рамках семинаров участники узнают об особенностях работы на кинорынке Ближнего Востока

21 июля Роскино начинает второй цикл образовательной программы «Новая оптика» для российских кинематографистов. В этот раз открытые онлайн-семинары под брендом Roskino Academy будут посвящены особенностям кинорынка Ближнего Востока и Северной Африки (регион MENA), дистрибуции российского контента в этих странах, возможностям совместного кинопроизводства и культурному коду, который определяет специфику ближневосточного контента и интересы местной аудитории.

Одним из спикеров второго блока программы «Новая оптика. Регион Ближний Восток и Северная Африка» станет Haла Элмаллавани (Nahla Elmallawany), эксперт индустрии, консультант, исполнительный продюсер с более чем 20-летним опытом работы на Ближнем Востоке, экс-руководитель направления контента телеканала Discovery MENA. Нала Элмаллавани работала с такими брендами, как Discovery, Food Network, Fatafeat, TLC, FOX, Nickelodeon и MTV. Она проведет лекцию на тему «Особенности производства контента для Ближнего Востока и Северной Африки»: копродукция, цензура, форматы».

Также спикерами программы станут:

• Хеба Кораем (Heba Korayem), специалист по рынку и дистрибуции контента по Ближнему Востоку и Северной Африке (компания HCONSULT.Me); советник по контенту и дистрибуции для различных государственных структур в Дубае, Абу-Даби и Бахрейне. Тема лекции: «Особенности дистрибуции на Ближнем Востоке и в Северной Африке».

• Билал Дайяани (Bilal Dayani), исполнительный директор кинокомпании Eagle Films Middle East (ОАЭ). Тема лекции: «Ландшафт кинопроката и поддержка производства контента на Ближнем Востоке и в Северной Африке»

• Генва Гарибе (Ghenwa Gharibah), специалист в области межкультурной коммуникации и социальной психологии. Тема лекции: «Культурный код арабского мира».

Куратор программы «Новая оптика. Регион Ближний Восток и Северная Африка» – Катерина Пшеницына, эксперт в сфере международной дистрибуции контента и ко-продукции с опытом работы в медиа более 10 лет. За это время Катерина в том числе руководила департаментом международных продаж «Централ Партнершип» и Wizart Animation, география международных продаж обеих компаний превысила 150 территорий в мире.

Подробности и форма регистрации — по ссылке.

Образовательная программа «Новая оптика» организована Роскино при поддержке Минкультуры РФ. В июне состоялась серия семинаров, посвященных Китаю; до конца 2022 года запланированы также лекции по кинорынку Индии.