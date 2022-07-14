top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Роскино начинает второй цикл образовательной программы для кинематографистов «Новая оптика»

Роскино начинает второй цикл образовательной программы для кинематографистов «Новая оптика»

Автор: БК

14 июля 2022

В рамках семинаров участники узнают об особенностях работы на кинорынке Ближнего Востока

21 июля Роскино начинает второй цикл образовательной программы «Новая оптика» для российских кинематографистов. В этот раз открытые онлайн-семинары под брендом Roskino Academy будут посвящены особенностям кинорынка Ближнего Востока и Северной Африки (регион MENA), дистрибуции российского контента в этих странах, возможностям совместного кинопроизводства и культурному коду, который определяет специфику ближневосточного контента и интересы местной аудитории. 

Одним из спикеров второго блока программы «Новая оптика. Регион Ближний Восток и Северная Африка» станет Haла Элмаллавани (Nahla Elmallawany), эксперт индустрии, консультант, исполнительный продюсер с более чем 20-летним опытом работы на Ближнем Востоке, экс-руководитель направления контента телеканала Discovery MENA. Нала Элмаллавани работала с такими брендами, как Discovery, Food Network, Fatafeat, TLC, FOX, Nickelodeon и MTV. Она проведет лекцию на тему «Особенности производства контента для Ближнего Востока и Северной Африки»: копродукция, цензура, форматы».

Также спикерами программы станут:
• Хеба Кораем (Heba Korayem), специалист по рынку и дистрибуции контента по Ближнему Востоку и Северной Африке (компания HCONSULT.Me); советник по контенту и дистрибуции для различных государственных структур в Дубае, Абу-Даби и Бахрейне. Тема лекции: «Особенности дистрибуции на Ближнем Востоке и в Северной Африке».
• Билал Дайяани (Bilal Dayani), исполнительный директор кинокомпании Eagle Films Middle East (ОАЭ). Тема лекции: «Ландшафт кинопроката и поддержка производства контента на Ближнем Востоке и в Северной Африке»
•  Генва Гарибе (Ghenwa Gharibah),  специалист в области межкультурной коммуникации и социальной психологии. Тема лекции: «Культурный код арабского мира».

Куратор программы «Новая оптика. Регион Ближний Восток и Северная Африка» Катерина Пшеницына, эксперт в сфере международной дистрибуции контента и ко-продукции с опытом работы в медиа более 10 лет. За это время Катерина в том числе руководила департаментом международных продаж «Централ Партнершип» и Wizart Animation, география международных продаж обеих компаний превысила 150 территорий в мире.

Подробности и форма регистрации — по ссылке.

Образовательная программа «Новая оптика» организована Роскино при поддержке Минкультуры РФ. В июне состоялась серия семинаров, посвященных Китаю; до конца 2022 года запланированы также лекции по кинорынку Индии.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Названы самые популярные у пиратов фильмы в первом полугодии 2022 года
Подробнее
Фонд кино начинает прием заявок на поддержку детских и семейных фильмов, а также анимации
Подробнее
В Твери начались съемки драмы «Правда» Максима Кузнецова
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Булки» возглавили прокат
Подробнее
В первом полугодии 2022 года закрылось рекордное число российских кинотеатров
Подробнее
VK и «Ростелеком» рассматривают возможность покупки онлайн-кинотеатра IVI
Подробнее
Более 30 российских компаний представили свои проекты в рамках Telefilm Vietnam
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Булки» возглавили прокат
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» объявил состав жюри
Подробнее
Более 30 сайтов российских кинотеатров, подвергшихся DDoS-атаке, пока не восстановили свою работу
Подробнее
Кинофестиваль «Зеркало» объявил программу
Подробнее
Фонд поддержки регионального кинематографа рассказал о возможностях развития кино в регионах
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 14–17 июля 2022 года
Подробнее
Касса четверга: «Булки» стартуют с первой строчки
Подробнее
Российский бокс-офис за первое полугодие 2022 года сократился на треть
Подробнее
В Нижнем Новгороде состоялось открытие фестиваля «Горький Fest»
Подробнее
Международная касса: «Тор: Любовь и гром» начал прокат в рамках ожиданий
Подробнее
В Москве состоялась премьера мультфильма «Забытое чудо»
Подробнее
Касса России: «Булки» занимают первую строчку
Подробнее
Американская касса: «Тор: Любовь и гром» стартовал лучше «Бэтмена»
Подробнее