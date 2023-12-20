РОСКИНО рассказало об итогах 2023 года

Компании удалось организовать почти 70 мероприятий за рубежом и в России

Компания РОСКИНО подвела итоги уходящего года. В 2023 году ей удалось организовать почти 70 мероприятий за рубежом и в России, способствующих продвижению отечественной киноиндустрии на международных рынках.

В их числе – участие российских компаний в пяти профессиональных международных кинорынках Азии и Ближнего Востока, где в общей сложности было представлено 200 уникальных проектов. По итогам кинорынков был заключен ряд сделок по анимации, фильмам в жанре sci-fi, историческим сериалам и документальному кино. Востребованным направлением стала покупка прав на адаптацию отечественных фильмов и сериалов.

Ожидается, что в 2024-м РОСКИНО не только появится на кинорынках, где стенд Russian Content Worldwide был представлен в этом году, но и примет участие в крупнейшем азиатском международном кино- и телевизионном рынке FILMART в Гонконге.

Проект Russian Film Festival (RFF), организованный при поддержке Министерства культуры России, позволил зрителям 20 стран познакомиться с новинками российского кинематографа. Новыми направлениями в текущем году стали страны африканского континента Мозамбик и ЮАР, а также Южная Корея, Иран, Лаос и Таджикистан. Всего было проведено 24 мероприятия в разных форматах, а их общая аудитория превысила более 2,2 млн зрителей.

В России же, в свою очередь, были запущены «Дни зарубежного кино» – также при поддержке Минкультуры. В течение года в Москве, Санкт-Петербурге и Казани прошли кинопоказы зарубежных фильмов разных стран (Индия, Иран, Китай, стран Африки, Сербии, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии). Их общая аудитория составила более 8 тыс зрителей.

В 2023 году РОСКИНО был инициирован проект Filming Locations in Russia («Продвижение российских регионов как кинолокаций»). Его миссия – открывать Россию для международного киноиндустриального сообщества и повышать туристический потенциал страны. В рамках Filming Locations in Russia прошло 9 кинолокационных туров для зарубежных продюсеров – его участниками стали более 60 зарубежных представителей киноиндустрии из Индии, Южной Кореи, Сербии, Китая, Ирана, ЮАР, Мозамбика, Узбекистана, Киргизии, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана. В программу 2023 года вошли 8 направлений – Москва, Московская область, Краснодарский край, Калининградская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Хабаровский край и Новгородская область.

Новое развитие получила и образовательная программа ROSKINO Academy – многие семинары были интегрированы в ключевые киноиндустриальные мероприятия и фестивали (ММКФ, «Выборг 2023», Lendoc Film Festival, «Одна шестая» и другие). Спикерами семинаров стали представители киноиндустрий Индии, Южной Кореи, Сербии, ОАЭ, Кении, Сенегала, Танзании, Казахстана, Китая, ЮАР, Мозамбика, Хорватии и других стран.

В 2024 году РОСКИНО отпразднует свое 100-летие – компания является правопреемником организации «Совэкспортфильм», история которой ведет свой отсчет с 1924 года.