top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • РОСКИНО проведет семинар на тему правды и новых этических вызовов в документальном и игровом кино

РОСКИНО проведет семинар на тему правды и новых этических вызовов в документальном и игровом кино

Автор: БК

24 ноября 2023

Мероприятие пройдет 27 ноября в Московской школе нового кино

27 ноября в Московской школе нового кино пройдет семинар ROSKINO Academy «Киноправда, технологии, ИИ и новые этические вызовы в документальном и игровом кино», где представители индустрии обсудят взаимосвязь между фильмом и правдой, а также использование искусственного интеллекта в создании творческого контента.

Среди вопросов, которые будут стоять на повестке дня:
– Может ли фильм поймать реальность и достоверно ее представить?
– Способен ли фильм раскрыть истины, недоступные другим средствам массовой информации?
– Как внедрение ИИ может отразится на создании творческого контента?
– Должно ли использование ИИ регламентироваться, ограничиваться или каким-то определенным образом маркироваться, и какие у этого могут последствия?

В семинаре примут участие художник-постановщик Маргарита Аблаева, сценарист Михаил Зубко, продюсер Александр Калушкин, актер, сценарист и режиссер Алексей Кокорин, продюсер Екатерина Кононенко, продюсер Катерина Михайлова, разработчик ПО для киноиндустрии Дмитрий Новиков, продюсер Анна Шалашина, главный редактор БК Юлия Шампорова, а также хорватский режиссер, продюсер и сценарист Сергей Станойковски.

Вход на мероприятие ROSKINO Academy свободный по предварительной регистрации.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Мошенники начали представляться руководством Минкультуры и Фонда кино
Подробнее
«Дворец» Романа Полански вышел в российский прокат в купированном виде
Подробнее
Сериал «Суперпозиция» с Павлом Табаковым получил четыре награды на фестивале в Балтиморе
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 13–19 ноября 2023 года
Подробнее
Касса четверга: «По щучьему велению» лидирует четвертую неделю подряд
Подробнее
«По щучьему велению» заработал два миллиарда в российском прокате
Подробнее
Предпродажи уикенда: лидерами стали «Хоккейные папы» и «Дворец»
Подробнее
Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Брат 3»
Подробнее
Режиссер «47 ронинов» потратил деньги Netflix на криптовалюту и биржевые игры
Подробнее
Голливудские звезды сражаются за права на биографию Бритни Спирс
Подробнее
Минюст РФ признал актрису Яну Троянову* иноагентом
Подробнее
Жора Крыжовников, Андрей Золотарев и Ситора Алиева проведут лекции в рамках фестиваля «Читка 2.0»
Подробнее
В Москве планируют учредить 100-процентную компенсацию затрат при городских съемках
Подробнее
Мелиссу Барреру уволили из нового «Крика» после заявлений об арабо-израильском конфликте
Подробнее
Disney работает над двумя частями «Холодного сердца»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 23–26 ноября 2023 года
Подробнее