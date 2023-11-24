РОСКИНО проведет семинар на тему правды и новых этических вызовов в документальном и игровом кино

Мероприятие пройдет 27 ноября в Московской школе нового кино

27 ноября в Московской школе нового кино пройдет семинар ROSKINO Academy «Киноправда, технологии, ИИ и новые этические вызовы в документальном и игровом кино», где представители индустрии обсудят взаимосвязь между фильмом и правдой, а также использование искусственного интеллекта в создании творческого контента.

Среди вопросов, которые будут стоять на повестке дня:

– Может ли фильм поймать реальность и достоверно ее представить?

– Способен ли фильм раскрыть истины, недоступные другим средствам массовой информации?

– Как внедрение ИИ может отразится на создании творческого контента?

– Должно ли использование ИИ регламентироваться, ограничиваться или каким-то определенным образом маркироваться, и какие у этого могут последствия?

В семинаре примут участие художник-постановщик Маргарита Аблаева, сценарист Михаил Зубко, продюсер Александр Калушкин, актер, сценарист и режиссер Алексей Кокорин, продюсер Екатерина Кононенко, продюсер Катерина Михайлова, разработчик ПО для киноиндустрии Дмитрий Новиков, продюсер Анна Шалашина, главный редактор БК Юлия Шампорова, а также хорватский режиссер, продюсер и сценарист Сергей Станойковски.

Вход на мероприятие ROSKINO Academy свободный по предварительной регистрации.