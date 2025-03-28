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В Туркменистане стартовал Фестиваль российского кино

Автор: БК

28 марта 2025

Он продлится до 30 марта

Сегодня, 28 марта, в Ашхабаде стартовал Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

На протяжении трех дней в кинотеатре «Беркарар» зрителей ждут новинки российского кинематографа – сказки ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ и ОГНИВО, документально-игровая картина ОГНЕННЫЙ ЛИС, а также анимационная лента БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА.

Отмечается, что Туркменистан стал первой страной СНГ, которая принимает в этом году Фестиваль российского кино.

Фото: кадр из фильма ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ

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