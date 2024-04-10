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Роскомнадзор будет использовать искусственный интеллект для формирования реестра запрещенных сайтов

Автор: Илья Кувшинов

10 апреля 2024

Технология будет работать на базе системы, через которую уже анализируются и классифицируются тексты

Роскомнадзор прибегнет к использованию новых технологий для поиска запрещенной информации – по сообщению «Коммерсанта», ведомство собирается начать ведение реестра запрещенной информации с применением искусственного интеллекта.

Отмечается, что технология будет работать на базе системы, через которую уже анализируются и классифицируются тексты в интернете. Интеграция нейросетей призвана сократить издержки и устанавливать «неочевидные связи».

Согласно новой версии паспорта программы цифровой трансформации Роскомнадзора, в прошлом году ведомство выявляло незаконный контент в интернете спустя три часа после публикации. Теперь же ИИ поможет сократить этот показатель до двух часов, а через два года – уже до часа.

Также служба планирует повысить эффективность работы – в частности, снизить показатель ошибочно выявленных признаков нарушений с 20% в 2023 году до 10% в 2026 году.

Аналитики полагают, что использование нейросетей позволит сократить объем человеческих ресурсов для обслуживания системы.

Фото: Freepik

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