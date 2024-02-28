top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам четвертого квартала и за весь 2023 год

«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам четвертого квартала и за весь 2023 год

Автор: БК

28 февраля 2024

Общий рост доходов от работы видеосервисов составил 9%

«Ростелеком» опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности компании за четвертый квартал и весь 2023 год – в частности, показатели онлайн-кинотеатра Wink.

Общая выручка компании за период с октября по декабрь 2023-го увеличилась на 9% год к году и составила 209,3 млрд рублей. Чистая прибыль – 1,9 млрд руб. Выручка компании за весь 2023 год достигла 707,8 млрд руб, а чистая прибыль выросла до 42,3 млрд руб.

По данным аналитической компании GfK, видеосервис Wink по итогам четвертого квартала удерживает второе место по числу платящих подписчиков среди российских онлайн-кинотеатров, а количество активных клиентов Wink (IPTV + OTT) превысило 20,7 млн. В свою очередь, количество платящих подписчиков достигло 9,5 млн.

Сервисная выручка платформы за весь 2023 год приблизилась к 30 млрд рублей, что почти на 20% выше показателей за 2022-й.  Общий рост доходов от работы видеосервисов составил 9%. Отмечается, что он связан с активным развитием и расширением клиентской базы Wink, который сочетает возможности IPTV и онлайн-кинотеатра.

За 2023 год в линейке Wink Originals вышло 26 оригинальных проектов. Лидером рынка стала криминальная драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» – в онлайн-кинотеатре его посмотрело около 23 млн человек.

Также пользователям стал доступен сервис «За кадром», который позволяет узнать информацию о съемочной локации в конкретной сцене, музыке в кадре, гардеробе героев, а также деталях съемочного процесса. По итогам запуска им ежемесячно пользуется более 1 млн человек.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
«Лед 3» заработал миллиард в российском прокате
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Командир» идет на уровне «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 февраля
Подробнее
Роскомнадзор запретил показ сериала «Алиса не может ждать» в онлайн-кинотеатрах
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал российский проект «Командир»
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Ника» за 2022 и 2023 годы
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Лед 3» во второй раз оказался лидером
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Аквариум»
Подробнее
Касса России: «Лед 3» остается лидером проката
Подробнее
Создатели «Льда» готовят новую версию «Приключений Электроника»
Подробнее
«Мальвина» с Анастасией Ивлеевой не выйдет в запланированную дату
Подробнее
Кинолаборатория «Профессия – продюсер» начала прием заявок на участие
Подробнее
Главный зарубежный блокбастер года «Бордерлендс» выйдет в России на день раньше мирового релиза
Подробнее
Стали известны победители Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Режиссер «Барби» стала женщиной года по версии журнала Time
Подробнее
Названы лауреаты премии «Сезар»
Подробнее
Новые «Мстители» сменят название
Подробнее
Пять онлайн-кинотеатров вошли в рейтинг самых дорогих компаний Рунета от Forbes
Подробнее