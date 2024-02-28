«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам четвертого квартала и за весь 2023 год

Общий рост доходов от работы видеосервисов составил 9%

«Ростелеком» опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности компании за четвертый квартал и весь 2023 год – в частности, показатели онлайн-кинотеатра Wink.

Общая выручка компании за период с октября по декабрь 2023-го увеличилась на 9% год к году и составила 209,3 млрд рублей. Чистая прибыль – 1,9 млрд руб. Выручка компании за весь 2023 год достигла 707,8 млрд руб, а чистая прибыль выросла до 42,3 млрд руб.

По данным аналитической компании GfK, видеосервис Wink по итогам четвертого квартала удерживает второе место по числу платящих подписчиков среди российских онлайн-кинотеатров, а количество активных клиентов Wink (IPTV + OTT) превысило 20,7 млн. В свою очередь, количество платящих подписчиков достигло 9,5 млн.

Сервисная выручка платформы за весь 2023 год приблизилась к 30 млрд рублей, что почти на 20% выше показателей за 2022-й. Общий рост доходов от работы видеосервисов составил 9%. Отмечается, что он связан с активным развитием и расширением клиентской базы Wink, который сочетает возможности IPTV и онлайн-кинотеатра.

За 2023 год в линейке Wink Originals вышло 26 оригинальных проектов. Лидером рынка стала криминальная драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» – в онлайн-кинотеатре его посмотрело около 23 млн человек.

Также пользователям стал доступен сервис «За кадром», который позволяет узнать информацию о съемочной локации в конкретной сцене, музыке в кадре, гардеробе героев, а также деталях съемочного процесса. По итогам запуска им ежемесячно пользуется более 1 млн человек.