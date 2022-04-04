Российским кинотеатрам могут разрешить не платить за музыку к фильмам из недружественных стран

Соответствующие меры поддержки подготовил сенатор Андрей Кутепов

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил меры поддержки российских кинотеатров. В числе предложений — мораторий на платежи за использование авторской музыки в кино и анимационных фильмах, если речь идет о контрагентах из недружественных стран.

Сенатор отметил, что платежи во Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности и в ООО «Российское авторское общество» являются дополнительной нагрузкой, когда необходимо взыскать средства на заработную плату сотрудникам.

Также Кутепов предложил до возобновления объемов кинопоказов и потока зрителей в кинотеатры закрепить в нормативных актах, что введение санкций и приостановка поступления зарубежных фильмов в российские кинотеатры является обстоятельством непреодолимой силы. Поэтому на данный период предлагается освободить кинотеатры от платы за коммунальные услуги и аренду, а также предоставить отсрочку по выплате кредитов.

Кроме того, среди предложений глава комитета Совфеда — освобождение от уплаты НДС организаций с основным видом деятельности «публичная демонстрация кинофильмов» на шесть месяцев, а затем установление льготной ставки НДС в размере 10% на полгода. Также Кутепов предлагает выделять субсидии при приобретении кинооборудования и расходных материалов за рубежом «любыми способами». Речь идет о параллельном импорте — ввозе в РФ без разрешения правообладателей.

Ассоциация владельцев кинотеатров отправила исполнительному директору Российского авторского общества (РАО) Алексею Карелову письмо (имеется в распоряжении БК), в котором попросила вернуть собранные с кинотеатров авторские вознаграждения за использование музыкальных произведений в составе иностранных фильмов. Причиной данного требования ассоциация назвала приостановление действия соглашений о представительстве с РАО со стороны иностранных обществ по коллективному управлению авторскими правами (ОКУПы). В числе последних – американские BMI, ASCAP, британская PRS, итальянское общество авторов и композиторов SIAE.