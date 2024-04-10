Россияне назвали «Незнайку» самой ожидаемой экранизацией детской классики

Трилогию сказочных повестей Николая Носова отметили 8,9% от числа опрошенных

Компании «Робовокс» и «ОнИн» провели совместное исследование на тему интереса к потенциальным экранизациям детских произведений отечественной литературы. В опросе, проведенном в городах с населением более 100 тыс человек, приняли участие 1100 зрителей, которые посещали кинотеатры за последний год. Его данные приводят «Ведомости».

Лидером рейтинга стала трилогия сказочных повестей Николая Носова про Незнайку – ее назвали 8,9% от числа опрошенных. Чаще всего респонденты упоминали заключительную часть цикла – «Незнайка на Луне».

По мнению главного редактора БК Юлии Шампоровой, популярность ответа про Незнайку вполне объяснима: и мультсериал, где заглавный герой попадает в капиталистическую антиутопию на внутренней стороне Луны, и книги с иллюстрациями были популярны у поколения 90-х, которые теперь сами являются родителями.

Второе место в рейтинге занял роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Его присутствие в «детском» рейтинге объясняется не только культовым статусом самой книги, включенной в школьную программу, но и рекламной кампанией недавней экранизации, заработавшей уже почти 2,3 млрд рублей в российском прокате. Бронза досталась роману Вениамина Каверина «Два капитана» (4% опрошенных).

Также в десятку попали – цикл про Волшебника Изумрудного города Александра Волкова (3%), «Денискины рассказы» Виктора Драгунского (1,6%), «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара (1,5%), «Кортик» Анатолия Рыбакова (1,5%), «Голова профессора Доуэля» Александра Беляева (1,2%), цикл про Алису Селезневу Кира Булычева (1,1%), «Золотой ключик» Алексея Толстого (1,1%) и «Айболит» Корнея Чуковского (1,1%).

Стоит отметить, что все попавшие в топ-10 произведения ранее уже переносились на экраны в игровом или анимационном варианте, причем большинство – неоднократно.

Фото: кадр из мультсериала «Незнайка на Луне»