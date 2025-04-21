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В Челябинске пройдет форум «Российская креативная неделя – Урал»

Автор: БК

21 апреля 2025

Ключевая тема мероприятия – креативная экономика как индустрия ценностей

13 и 14 мая в челябинском Radisson Blu Hotel состоится форум «Российская креативная неделя – Урал».

В рамках мероприятия представители индустрии, органов власти, институтов развития, образования, исследовательских центров поделятся своим опытом, новыми данными о креативных рынках, успешным и кейсами и обсудят динамику и перспективы развития креативной экономики на Урале. Ключевая тема форума – креативная экономика как индустрия ценностей. Этому направлению будут посвящены стратегические сессии и пленарное заседание, в которых примут участие представители бизнеса, исследовательских компаний, федеральной и региональной власти.

В числе спикеров –  представители VK, «НМГ Студии», онлайн-кинотеатра Premier, ВЦИОМа, «Союзмультфильма», Ozon, «Амедиа Продакшн», Минстроя РФ, «Сколково», Высшей школы экономики, Союза дизайнеров России и многих других.

Для участников открыта бесплатная регистрация на сайте. Трансляция события также будет доступна в VK-сообществе «Российской креативной недели».

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