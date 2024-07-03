В Москве стартовала «Российская креативная неделя»

Эксперты обсудили рынок анимации в России

Модератором встречи выступила исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова. По ее словам, анимация развивается по своим законам, отличным от кинематографа, и данная дискуссия призвана приоткрыть дверь во внутреннюю кухню этой отрасли. Мастусова отметила, что до пандемии индустрия развивалась во многом за счет лицензирования: это направление деятельности приносило проектам до 80% прибыли. Еще 20% давал экспорт. После пандемии в монетизации усилилась роль стримингов и продаж на VOD. Сейчас, по оценке Мастусовой, лицензирование приносит до 50% прибыли, продажи контента – до 30%.

Первым выступающим стала директор по развитию бизнеса ООО «Союзмультфильм» Катерина Пшеницына, которая рассказала о трендах в международной анимации. Первый из них – это в целом рост спроса на анимацию и на ТВ, и на стримингах. Пшеницына отметила, что оригинальные проекты для ТВ все еще намного популярнее стриминговых, однако доля онлайн-платформ в общем смотрении детского контента увеличивается. Отдельный акцент эксперт сделала на том, что за счет глобальных VOD-сервисов локальный проект может стать популярным по всему миру.

Второй выделенный Пшеницыной тренд – это повышенный потенциал анимации при международной экспансии: очень быстро захватывает мир аниме, сопровождают его еще два кита распространяемости – pre-school и анимационный ситком. При этом если рынок аниме, включающий в себя и контент, и мерч, и видеоигры, и прочие товары, растет в год на 9,6%, то спрос на аниме растет в 4 раза быстрее. В целом интерес к анимации для взрослых превышает предложение в 3 раза. Смотрят такую анимацию, в первую очередь, мужчины (58,4%) в возрасте от 13 до 22 лет (38,6%).

Еще один выделенный Пшеницыной тренд – это создание контента на основе известных IP и разнообразные ребуты. В 2023 году в основу 36% анимационного контента легла литературная основа, 31% использовали комиксы, 18% – видеоигры. Прирост объема контента в последней секции составил 150%.

Влияние TikTok и в целом сокращающееся время внимания привело к росту популярности короткого scripted формата для цифровых платформ. Речь идет о двухминутных сериалах на 20-100 серий – это еще один тренд, выделенный Пшеницыной.

Наконец, Пшеницына рассказала о том, что современные дети хотят сами создавать контент и взаимодействовать с ним. Это приводит к росту мультиплатформенности и гиперперсонализации. Эксперт отметила и наблюдаемый по всему миру ренессанс детского кинохождения. В России, по приведенным ею данным, дети 7-12 лет ходят в кино один раз в неделю и чаще.

Генеральный директор СКА «Аэроплан», ГК «Рики» Александр Миргородский заметил в продолжение выступления Пшеницыной, что в последнее время выросло погружение молодых пользователей в контент за счет соучастия, и вертикальные ролики это восприятия поддерживают.

Директор по развитию ООО «Первый проект», соучредитель телеканала «Лёва» Владимир Набатов заметил, что еще один тренд последних лет – это глобальное сокращение инвестиций в анимацию. По его оценке, сейчас каналами и платформами в мире заказывается на 30% меньше оригинальных проектов. Вещатели ищут наиболее проверенные временем и уже состоявшиеся франшизы. Также эксперт рассказал о современных особенностях цифровой дистрибуции контента, в частности на YouTube.

Генеральный директор ООО «Ноль плюс медиа» Александр Саблуков проанализировал основные источники монетизации российской анимации. Среди них – господдержка, кинопрокат, продажа прав на контент телеканалам и онлайн-кинотеатрам, лицензирование, монетизация в YouTube и международная дистрибуция. Что касается лицензирования, то эксперт отметил, что традиционные игрушки стали приносить меньше прибыли, но при этом выросла роль других партнерств, например – со «Вкусно и точка».

Коммерческий директор кинокомпании «СТВ» Людмила Цой, рассказывая об основах создания анимационного контента с нуля, обозначила нынешние сроки окупаемости сериального проекта – это 5 лет. Первые инвестиции, по ее словам, начинают возвращаться только в самом конце производства. Цой оценивает роль кинопроката в среднем годовом доходе полного метра в 63%. Сериалам 51% приносят ТВ и digital. Средний объем контента сериала, необходимый для окупаемости – 78 серий. Говоря о целевой аудитории анимации, Цой обратила внимание на тот факт, что лицензионные товары продаются зрителям моложе 11 лет, и чем ниже их возраст, тем шире линейка товаров.

Генеральный директор СКА «Аэроплан», ГК «Рики» Александр Миргородский, завершая встречу, отметил, что в креативной части индустрии есть большой запрос на взрослый контент. Следующие 10 лет станут, по его словам, периодом вхождения российской анимационной отрасли в эту сферу, и авторам надо быть готовым уметь говорить со своими зрителями на сложные темы – от этого будет зависеть востребованность производимого контента.