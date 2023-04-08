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«Российский кинобизнес» состоится в ноябре 2023 года

Автор: БК

8 апреля 2023

На июнь запланирован «Летний выпуск» мероприятия

Проведение международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес» перенесли на конец ноября 2023 года. «Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» — 27-29 ноября 2023 года», — говорится на сайте конвента. Мероприятие пройдет на московской площадке «Цифровое деловое пространство».

Даты проведения кинорынка и форума дважды сдвигались. Изначально планировалось, что они пройдут с 3 по 5 апреля. Затем «Российский кинобизнес» переехал на на 15-17 мая, однако в начале апреля было объявлено, что и в эти дни мероприятие не состоится 

Также стало известно о том, что в июне в Москве пройдут партнерские дни «Российский кинобизнес: Летний выпуск». Согласно пресс-релизу мероприятия, в программу партнерских дней войдут презентации дистрибьюторов, открытый разговор с участниками форумов «Новости международных кинорынков», «Киномаркетинг» и премьеры предстоящих кинотеатральных релизов, а также вечерние мероприятия «Культпоход». «Летний выпуск» «Российского кинобизнеса» пройдет 20 и 21 июня в московском кинотеатре «Художественный».

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