top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Российско-иранский питчинг пройдет в рамках бизнес-площадки 45 ММКФ

Российско-иранский питчинг пройдет в рамках бизнес-площадки 45 ММКФ

Автор: БК

17 апреля 2023

Возможности сотрудничества обсудят иранские и российские продюсеры

В рамках бизнес-площадки 45 ММКФ, которая стартует в четверг 20 апреля, состоится российско-иранский питчинг «Идеи и сюжеты совместных проектов». Мероприятие пройдет 21 апреля. Российские продюсеры и представители иранской делегации рассмотрят проекты фильмов, популяризирующие позитивный образ Ирана и России, а также проливающие свет на историю и культуру народов, населяющих эти страны.

Иранскую сторону представят Сейед Махди Джавади (глава Farabi Cinema Foundation), Алиреза Хагиги Гариб (глава FCF Commercial & Economical Department), Хабиб Илбейги (глава Supervision and Evaluation Office of Cinema Organization), Алиреза Эсмаили (Senior Advisor of Cinema Organization), Гадер Ашена (Head of Research and IT Department of Cinema Organization), Мохаммад Хамиди Могадам (Head of Documentary & Experimental Film Center), Сейед Сабер Эмами (продюсер фильма КАПИТАН), Али Аштиянпур (продюсер фильма Hook).

«Иран обладает серьезным ресурсом по производству видеоконтента для телевидения и онлайн-платформ и, как и любой игрок кинорынка, испытывает потребность в интересных идеях, которые потенциально ложатся в основу качественного контента. Надеемся, что по итогам круглого стола и питчинга будут намечены точки соприкосновения, которые могут дать свои плоды в области кинематографа в виде ко-продукционных проектов», — отметил куратор бизнес-площадки ММКФ Дмитрий Якунин.

Также представители иранской делегации примут участие в работе круглого стола на тему «Презентация международных площадок. Возможности для ко-продукционных проектов», который состоится 22 апреля. В рамках дискуссии эксперты расскажут о международных проектах и площадках, которые позволяют объединять профессионалов из разных стран; о работе кинокомиссий, а также о возможностях создания совместных проектов.

Зарегистрироваться на мероприятия бизнес-площадки можно на сайте.
Аккредитация СМИ на бизнес-площадку ММКФ: pr@moviestart.ru.

Организаторы: Дирекция Московского международного кинофестиваля, продюсерский центр Фонда поддержки регионального кинематографа при поддержке Агентства креативных индустрий города Москвы.Партнеры: международный отдел Союза кинематографистов России, РОСКИНО, медиахолдинг «Цифровое телевидение», издательство ЭКСМО, АНО «Центр кинофестивалей и международных программ», IPex Global.
Образовательный партнер: Московская школа кино.
Информационные партнеры: издания «АртМосковия», «Бюллетень кинопрокатчика», «Кинобизнес сегодня», «Кинокиоск», «Кино-Театр.Ру», «Работники ТВ», Cinemaplex, MovieStart.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Официальная касса России: минувший уикенд стал худшим в 2023 году
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Джон Уик 4» преодолел 700-миллионный рубеж
Подробнее
Фонд кино намерен выйти на уровень производства 60 фильмов в год к 2025-му 
Подробнее
Роскомнадзор направил видеосервисам первые протоколы о нарушении закона об ЛГБТ
Подробнее
Стала известна программа бизнес-площадки 45-го ММКФ
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 13–16 апреля 2023 года
Подробнее
Касса четверга: «Джон Уик 4» снова на первом месте
Подробнее
76-й Каннский кинофестиваль назвал участников конкурсных программ
Подробнее
Предпродажи уикенда: россыпь новинок в ожидании «Вызова»
Подробнее
XI фестиваль «Короче» объявил даты проведения
Подробнее
В Lionsgate продолжаются сокращения
Подробнее
Модный дом Saint Laurent создал свою кинокомпанию
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 апреля
Подробнее
Кинокомпания СТВ выпустит «По щучьему велению» 26 октября
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе с 10 по 16 апреля 
Подробнее
Новый стриминг Warner Bros. Discovery будет называться Max
Подробнее
Объявлены компании, которые помогут фильмам соответствовать оскаровским стандартам разнообразия
Подробнее
Студия Горького экранизирует биографии двух легенд советской литературы
Подробнее
TeleMultiMedia Forum 2023 объявил состав участников
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Джон Уик 4» вновь первый
Подробнее