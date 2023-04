Российско-иранский питчинг пройдет в рамках бизнес-площадки 45 ММКФ

Возможности сотрудничества обсудят иранские и российские продюсеры

В рамках бизнес-площадки 45 ММКФ, которая стартует в четверг 20 апреля, состоится российско-иранский питчинг «Идеи и сюжеты совместных проектов». Мероприятие пройдет 21 апреля. Российские продюсеры и представители иранской делегации рассмотрят проекты фильмов, популяризирующие позитивный образ Ирана и России, а также проливающие свет на историю и культуру народов, населяющих эти страны.

Иранскую сторону представят Сейед Махди Джавади (глава Farabi Cinema Foundation), Алиреза Хагиги Гариб (глава FCF Commercial & Economical Department), Хабиб Илбейги (глава Supervision and Evaluation Office of Cinema Organization), Алиреза Эсмаили (Senior Advisor of Cinema Organization), Гадер Ашена (Head of Research and IT Department of Cinema Organization), Мохаммад Хамиди Могадам (Head of Documentary & Experimental Film Center), Сейед Сабер Эмами (продюсер фильма КАПИТАН), Али Аштиянпур (продюсер фильма Hook).

«Иран обладает серьезным ресурсом по производству видеоконтента для телевидения и онлайн-платформ и, как и любой игрок кинорынка, испытывает потребность в интересных идеях, которые потенциально ложатся в основу качественного контента. Надеемся, что по итогам круглого стола и питчинга будут намечены точки соприкосновения, которые могут дать свои плоды в области кинематографа в виде ко-продукционных проектов», — отметил куратор бизнес-площадки ММКФ Дмитрий Якунин.

Также представители иранской делегации примут участие в работе круглого стола на тему «Презентация международных площадок. Возможности для ко-продукционных проектов», который состоится 22 апреля. В рамках дискуссии эксперты расскажут о международных проектах и площадках, которые позволяют объединять профессионалов из разных стран; о работе кинокомиссий, а также о возможностях создания совместных проектов.

Зарегистрироваться на мероприятия бизнес-площадки можно на сайте.

