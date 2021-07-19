Предварительная касса уикенда: «Космический джем: Новое поколение» стартует со второй строчки

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда во второй раз подряд становится фантастический проект студии Marvel ЧЕРНАЯ ВДОВА (WDS), собравшая кассу порядка 110 млн рублей. Общие сборы фильма перевалила за отметку в 450 млн рублей.
Лучшей из новинок ожидаемо стал семейный релиз КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (UPI), записавший на свой счет порядка 70 млн рублей. С учетом же превью, картина с известным баскетболистом Леброном Джеймсом в главной роли имеет в своем активе уже более 100 млн.
Отечественный приключенческий фильм БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ (CP) начал свой прокат с 11 млн рублей, что почти в два раза ниже результатов первой части трилогии, выходившей в кинотеатрах чуть менее месяца назад. Картина расположилась на пятом месте в чарте лучших релизов уикенда.
Триллер с Эриком Баной в главной роли ГОРОД ТАЙН (EXP), по нашим данным, совсем немного не добрал до 10 млн рублей и занял шестую строчку в таблице.
Абсолютно разочаровывающие результаты оказались у боевика ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ (VLG). Фильм смог пополнить свою копилку всего на 6 млн рублей, при этом показав самую низкую заполняемость среди первой десятки — четыре человека на сеанс. Учитывая богатый актерский состав проекта и широкую роспись, от него явно ждали гораздо более успешный старт.
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