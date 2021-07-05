Предварительная касса уикенда: «Лука» в третий раз подряд становится лучшим релизом недели

Первые выходные июля стали самыми слабыми в этом году. Новинки были рассчитаны на узкие сегменты аудитории, а холдоверы уже успели выдохнуться к этой неделе. К тому же ситуация с коронавирусом в стране не способствует наполнению кинозалов. В общей сложности за четыре дня российские кинотеатры посетило менее 1 млн человек.

Лидером третий раз подряд стал анимационный фильм ЛУКА (WDS), собравший на этот раз чуть более 55 млн рублей. Впрочем, общие сборы проекта, которые достигли отметки в 360 млн рублей, не предел мечтаний как для дистрибьютора, так и для кинотеатров. Они, возможно, не ждали повторения успеха ДУШИ, но на результаты РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН и СЕМЕЙКА КРУДС:НОВОСЕЛЬЕ скорее всего рассчитывали.

Лучшей из новинок стал триллер СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА (UPI), заработавший порядка 33 млн рублей за 4 дня проката. Проект показал второй старт для франшизы, уступив лишь выходившему в 2018 году фильму СУДНАЯ НОЧЬ: НАЧАЛО (52 млн рублей).

На восьмом и десятом местах чарта также расположились новинки — комедийный ужастик ОБОРОТНИ ВНУТРИ (CP) и мультфильм ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (WP), записавшие на свой счет порядка 7 и 5 млн рублей соответственно.

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05.07.2021 Автор: Георгий Романов