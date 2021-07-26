Предварительная касса уикенда: «Время» стартует выше ожиданий

По предварительным данным, лидером уикенда с большим отрывом стал триллер ВРЕМЯ (UPI). Релиз пополнил свою копилку почти на 150 млн рублей и показал лучшую среднюю заполняемость в первой десятке (19 человек на сеанс). В начале уикенда можно было предположить, что пальма первенства окажется в руках фильма режиссера М. Найта Шьямалана, но настолько успешный старт оказался приятным сюрпризом как для дистрибьютора, так и для кинотеатров.

Еще один сюрприз, правда, на этот раз неприятный, подготовила другая крупная новинка недели — фантастический боевик G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ (CPP), приквел некогда популярной франшизы. Фильм едва преодолел отметку в 40 млн рублей и занял четвертую строчку чарта, пропустив вперед еще и холдоверы ЧЕРНАЯ ВДОВА (WDS) и КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (UPI).

Из оставшихся новинок можно выделить лишь мультфильм ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ (EXP), который на превью-сеансах заработал чуть более 2,5 млн рублей. Этого результата ему хватило, чтобы замкнуть топ-10 лучших релизов уикенда.

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26.07.2021 Автор: Георгий Романов