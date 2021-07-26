Новости


Предварительная касса уикенда: «Время» стартует выше ожиданий

«G.I.Joe: Бросок кобры. Снейк Айз» разочаровывает своим результатом

По предварительным данным, лидером уикенда с большим отрывом стал триллер ВРЕМЯ (UPI). Релиз пополнил свою копилку почти на 150 млн рублей и показал лучшую среднюю заполняемость в первой десятке (19 человек на сеанс). В начале уикенда можно было предположить, что пальма первенства окажется в руках фильма режиссера М. Найта Шьямалана, но настолько успешный старт оказался приятным сюрпризом как для дистрибьютора, так и для кинотеатров.

Еще один сюрприз, правда, на этот раз неприятный, подготовила другая крупная новинка недели — фантастический боевик G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ (CPP), приквел некогда популярной франшизы. Фильм едва преодолел отметку в 40 млн рублей и занял четвертую строчку чарта, пропустив вперед еще и холдоверы ЧЕРНАЯ ВДОВА (WDS) и КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (UPI). 

Из оставшихся новинок можно выделить лишь мультфильм ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ (EXP), который на превью-сеансах заработал чуть более 2,5 млн рублей. Этого результата ему хватило, чтобы замкнуть топ-10 лучших релизов уикенда. 

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

26.07.2021 Автор: Георгий Романов

Самое читаемое

Национальная Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с жестким заявлением

Кинотеатры США осудили Disney за выпуск «Черной вдовы» в гибридный прокат

Подробнее
«Черная вдова» показывает самое большое падение второго уикенда среди проектов киновселенной Marvel

Warner Bros. рапортует о первых успехах «Космического джема: Новое поколение»

Подробнее
К очной защите допущено 20 проектов

Фонд кино определился с участниками питчинга независимых компаний

Подробнее
Также картина куплена в Китай и Австралию

Драма «Купе № 6» обзавелась новыми прокатчиками в Европе

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 