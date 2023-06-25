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Предварительная касса уикенда: лидером стала драма «Дыхание»

Автор: Георгий Романов

25 июня 2023

Мультфильм «Зверогонщики» занял третью строчку чарта

Лучшим официальным релизом уикенда стал отечественный триллер ДЫХАНИЕ (CP). Фильм Романа Каримова заработал около 30 млн рублей, выступив в рамках ожидания рынка.

Третья строчка чарта досталась мультфильму ЗВЕРОГОНЩИКИ (VLG). Американская анимационная работа освоила в первую неделю проката примерно 23 млн рублей. 

Ниже ожиданий начала свой прокат российская комедия МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ (NKI). Новинка освоила за четыре дня проката почти 20 млн рублей, попутно показав самую низкую заполняесть на сеанс в первой десятке. Учитывая старт в среду, на счету проекта 22,3 млн рублей.

Восьмое место таблицы лучших релизов уикенда занял хоррор ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ (EXP). Проект пополнил свою копилку на 9,2 млн рублей, при этом показав лучшую наработку на сеанс среди всех новинок недели.

Фото: кадр из фильма ДЫХАНИЕ
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