Предварительная касса уикенда: «Неудержимые 4» забрали золото

«Я богиня» осталась с бронзой

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда стал боевик НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (GF). Новинка заработала свыше 65 млн рублей, однако ее результат все равно оказался в два раза хуже, чем у предыдущей части франшизы, которой в 2014 году покорилась стартовая отметка в 122 млн рублей.



Третье место чарта заняла отечественная комедия Я БОГИНЯ (CP). Фильм с Александрой Бортич в главной роли оприходовал за четыре дня проката лишь около 25 млн рублей, показав среднюю заполняемость в 6 человек на сеанс.



Замкнула десятку лучших еще одна российская новинка. Survival-драма ЧУЖАЯ (NMG) не оправдала надежд кинотеатров, записав на свой счет чуть более 6 млн рублей.

Фото: кадр из фильма НЕУДЕРЖИМЫЕ 4