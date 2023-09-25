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Предварительная касса уикенда: «Неудержимые 4» забрали золото

Автор: Георгий Романов

25 сентября 2023

«Я богиня» осталась с бронзой

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда стал боевик НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (GF). Новинка заработала свыше 65 млн рублей, однако ее результат все равно оказался в два раза хуже, чем у предыдущей части франшизы, которой в 2014 году покорилась стартовая отметка в 122 млн рублей. 

Третье место чарта заняла отечественная комедия Я БОГИНЯ (CP). Фильм с Александрой Бортич в главной роли оприходовал за четыре дня проката лишь около 25 млн рублей, показав среднюю заполняемость в 6 человек на сеанс. 

Замкнула десятку лучших еще одна российская новинка. Survival-драма ЧУЖАЯ (NMG) не оправдала надежд кинотеатров, записав на свой счет чуть более 6 млн рублей.

Фото: кадр из фильма НЕУДЕРЖИМЫЕ 4

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