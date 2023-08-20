Предварительная касса уикенда: «Леди Баг и Супер-кот» вновь в лидерах

Проект пополнил свою копилку еще на 150 млн рублей

Согласно предварительным данным лучшим релизом уикенда вновь стал мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP). В номинально свой первый уикенд проект добавил в свою копилку еще примерно 153 млн рублей, что вкупе с цифрами прошлой недели, которая официально шла как превью, дало уже 431 млн рублей. Проект оставил далеко позади итоговый результат УДИВИТЕЛЬНОГО МОРИСА, и стал самым успешным зарубежным независимым мультфильмом в российском прокате.



Лучшей новинкой уикенда стала драма СВИДЕТЕЛЬ (CP), расположившаяся на восьмой строчке чарта. Проект выступил гораздо ниже ожиданий и заработал за четыре дея проката лишь 6,6 млн рублей, попутно показав самую низкую среднюю заполняемость уикенда в 5 человек на сеанс.



Замкнули десятку лучших еще две новинки - фантастический боевик ОГРАБЛЕНИЕ ИЗ БУДУЩЕГО (TNL) и фильм ужасов ТАЙНА ПРОКЛЯТОЙ ОБИТЕЛИ (MVK). Картины записали на свой счет 3,2 и 3,1 млн рублей соответственно.



Фото: кадр из фильма ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ