Предварительная касса уикенда: первую строчку вновь занял мультфильм «Леди Баг и Супер-кот»

Лучшей новинкой стал триллер «Заложники»

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стала анимационная картина ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP). Мультфильм записал на свой счет еще порядка 90 млн рублей, что довело общую кассу проекта почти до 600 млн рублей.



Вторую строчку чарта занял боевик с Лиамом Нисоном в главной роли ЗАЛОЖНИКИ (GF). Главная новинка недели оприходовала за четыре дня проката около 40 млн рублей, вытсупив в рамках ожидания рынка.



А вот отчечественный мультфильм РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (VLG) надежд кинотеатров не оправдал, начав свой прокат с 35 млн рублей. У мультфильма довольно серьезная конкуренция за целевую аудиторию, однако, средняя заполняемость в 8 человек на сеанс, очевидно, не тот результат который можно было ждать от столь амбициозного релиза.



Седьмое место таблицы лучших релизов уикенда застолбил за собой survival-триллер ПОДВОДНЫЙ КАПКАН (CP). Немецкая картина пополнила свою копилку примерно на 17-18 млн рублей. Замкнул же ТОП-10 фильм ужасов ИГРА В ЛИФТЕ (RPD), который сумел добраться до отметки сборов в 10 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЗАЛОЖНИКИ