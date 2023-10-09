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Предварительная касса уикенда: прокат возглавил отечественный релиз «Повелитель ветра»

Автор: Георгий Романов

9 октября 2023

Новинка записала на свой счет почти 120 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой уикенда стала биографическая картина ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (СР). Картина с Федором Бондарчуком в главной роли заработала около 120 млн рублей и уверенно возглавила отечественный кинопрокат.

Ниже ожиданий начала свой прокат американская комедия ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ (GF). Фильм с Сетом Рогеном расположился на пятом месте в таблице лучших релизов уикенда, освоив примерно 17 млн рублей.

Немецкая семейная лента ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ (NKI), несмотря на не впечатляющий старт, отлично отработала на выходных, записав на свой счет порядка 16 млн рублей за четыре дня проката. Также у картины лучшая средняя заполняемость среди новинок в 15 человек на сеанс.

Фото: кадр из фильма ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА

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