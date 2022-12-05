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Предварительная касса уикенда: «Елки 9» уверенно возглавляют прокат

Автор: Георгий Романов

5 декабря 2022

Релиз стартовал выше ожиданий и заработал порядка 120 млн рублей

После восьми недель доминирования фэнтези СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP), которое по итогам  минувшего  уикенда преодолело 900-миллионный рубеж, в отечественном прокате сменился лидер. Первую строчку чарта заняла новая часть новогоднего альманаха ЕЛКИ 9 (VLG). После неудачного проката предыдущей части в прошлом году казалось, что франшиза изжила себя. Однако новинка уже  на старте превзошла итоговый результат восьмого фильма и заработала порядка 120 млн рублей. Релиз также показал лучшую среднюю заполняемость в первой десятке — 20 человек на сеанс.

Драма с Дмитрием Нагиевым НА ОЩУПЬ (CP) выступила ниже ожиданий рынка. Проект записал на свой счет всего около 16 млн рублей, чего оказалось достаточно, чтобы занять третье место чарта.

Строчкой ниже расположился победитель Каннского кинофестиваля, фильм Рубена Эстлунда ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (AOF). Арт-релиз заработал примерно 15 млн рублей, что является лучшим стартом для дистрибьютора A-One с 2019 года. 

Последней новинкой, попавшей в топ-10 уикенда, стал хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. 13-Й ЭТАЖ (WP). Картина пополнила свою копилку на 12 млн рублей — этого оказалось достаточно, чтобы занять шестое место в таблице лучших релизов уикенда. Кроме того, это лучший стартовый результат для проектов прокатчика World Pictures.

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