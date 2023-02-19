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Предварительная касса уикенда: «Праведник» сместил «Чебурашку» с первой строчки

Автор: Георгий Романов

19 февраля 2023

Впервые с начала года у российского проката новый лидер

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала новинка, военная драма ПРАВЕДНИК (CP). Новая работа Сергея Урсуляка выступила выше самых оптимистичных прогнозов и заработала свыше 120 млн рублей (а с учетом превью выручка фильма составляет 130 млн рублей). 

Эротическая драма НЕПОСЛУШНАЯ (NKI) расположилась на третьей строчке чарта. Фильм с Александром Петровым в главной роли смог записать на свой счёт порядка 77 млн рублей. Вместе со сборами за 14 и 15 февраля касса фильма равна 110 млн рублей. 

Несколько ниже ожиданий стартовала анимационная лента СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА (VLG). За четыре дня проката очередная часть известной отечественной мультфраншизы собрала чть более 40 млн рублей, что позволило ей занять четвертое место в таблице лучших релизов уикенда. 

Последней новинкой, попавшей в топ-10, стал комедийный боевик МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА (GF). Проект пополнил свою копилку на 24 млн рублей (35 млн рублей со сборами вторника и среды) и забрался на седьмое место чарта. Очевидно, что ожидания от голливудского релиза с Дженифер Лопес в главной роли были значительно выше. 

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