Предварительная касса уикенда: «Праведник» сместил «Чебурашку» с первой строчки

Впервые с начала года у российского проката новый лидер

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала новинка, военная драма ПРАВЕДНИК (CP). Новая работа Сергея Урсуляка выступила выше самых оптимистичных прогнозов и заработала свыше 120 млн рублей (а с учетом превью выручка фильма составляет 130 млн рублей).



Эротическая драма НЕПОСЛУШНАЯ (NKI) расположилась на третьей строчке чарта. Фильм с Александром Петровым в главной роли смог записать на свой счёт порядка 77 млн рублей. Вместе со сборами за 14 и 15 февраля касса фильма равна 110 млн рублей.



Несколько ниже ожиданий стартовала анимационная лента СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА (VLG). За четыре дня проката очередная часть известной отечественной мультфраншизы собрала чть более 40 млн рублей, что позволило ей занять четвертое место в таблице лучших релизов уикенда.



Последней новинкой, попавшей в топ-10, стал комедийный боевик МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА (GF). Проект пополнил свою копилку на 24 млн рублей (35 млн рублей со сборами вторника и среды) и забрался на седьмое место чарта. Очевидно, что ожидания от голливудского релиза с Дженифер Лопес в главной роли были значительно выше.



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