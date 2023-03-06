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Предварительная касса уикенда: «Беспринципные в деревне» и «Нюрнберг» преодолели 100-млн рубеж

Автор: Георгий Романов

6 марта 2023

Победителя определит фотофиниш

Согласно предварительным данным, сразу две отечественные новинки уикенда заработали в свой первый уикенд свыше 100 млн рублей и претендуют на победу в зачете. Пока с результатом 106 млн рублей лидируют  БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (AK). Комедия опережает соперника НЮРНБЕРГ (NMG), предварительно заработавшего 102 млн рублей, но, когда придут официальные данные от дистрибьюторов, их положение может и поменяться. Оба релиза также показали среднюю заполняемость в 16 человек на сеанс.

Мультфильм ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (VLG) расположился на седьмой строчке чарта. Анимационная картина смогла освоить за четыре дня проката около 18 млн рублей, опередив результат схожего проекта дистрибьютора ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ на 17%.

Замкнул десятку лучших хоррор АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (KNLG) c 13 млн рублей на счету. Фильм показал довольно высокую для жанра среднюю заполняемость в 16 человек на сеанс. 

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