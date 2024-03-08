Предварительная касса четверга: лучшей официальной новинкой уикенда стал «Онегин»

В пиратском сегменте царствует «Дюна: Часть вторая»

Лидером четверга стала отечественная историческая мелодрама ОНЕГИН (AK). Фильм Сарика Андреасяна освоил в первый день проката около 42 млн рублей, что, благодаря выходному пятничному дню, может превратиться в 400-450 млн рублей по итогу всего уикенда.



Вторую строчку чарта занял пиратский релиз фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Среди тех данных теневого проката, что можно посчитать, на счету картины Дени Вильнева – 17 млн рублей. Скорее всего, к вечеру воскресения проект заработает 200-230 млн рублей. Однако, тут нужно учитывать, что это не полные даты нелегального рынка, и реальная сумма может быть на 30-40% выше.

В битве двух романтических новинок недели победу пока одерживает АДАМ И ЕВА (CP), занявшая четвертое место. Комедия с Дмитрием Чеботаревым и Полиной Максимовой в главных ролях записала на свой счет 8,7 млн рублей, что за четыре дня проката должно дать 90-100 млн рублей.

Другая российская комедия ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА (NMG) расположилась на шестой строчке чарта с результатом в 4,3 млн рублей. Она может рассчитывать примерно на 40-50 млн рублей по итогу уикенда.

Седьмую строчку заняла еще одна новинка, хоррор КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ (CPF), с результатом около 2 млн рублей. С таким стартом проект может заработать примерно на 15 млн рублей к концу недели.



Фото: кадр из фильма ОНЕГИН