Предварительная касса четверга: «Манюня» вырвалась в лидеры

В топ-10 также попали еще три новинки

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала семейная картина МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (NMG). Проект заработал внушительные 19,5 млн рублей, и с учетом того, что в субботу будет отмечаться День защиты детей, его касса к концу уикенда может достичь 100-120 млн рублей.



В пятерку лучших также удалось ворваться триллеру НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО (GF). Фильм Ренни Харлина записал на свой счет 2,4 млн рублей, и теперь за четыре дня проката он может освоить 12-13 млн рублей.

Другая жанровая новинка ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 2 (NKI) освоила 1,5 млн рублей, что позволило ей подняться на восьмое место чарта. К вечеру воскресенья в её копилке должно оказаться 7-8 млн рублей.



Девятая строчка таблицы лучших релизов четверга отошла анимационной работе СУПЕРПТАШКИ: УЛЕТНАЯ МИССИЯ (EXP). Мультфильм заработал лишь 0,8 млн рублей, и к концу недели сможет рассчитывать примерно на 9-10 млн рублей.



Фото: кадр со съемок фильма МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ