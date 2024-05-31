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Предварительная касса четверга: «Манюня» вырвалась в лидеры

Автор: Георгий Романов

31 мая 2024

В топ-10 также попали еще три новинки

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала семейная картина МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (NMG). Проект заработал внушительные 19,5 млн рублей, и с учетом того, что в субботу будет отмечаться День защиты детей, его касса к концу уикенда может достичь 100-120 млн рублей. 

В пятерку лучших также удалось ворваться триллеру НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО (GF). Фильм Ренни Харлина записал на свой счет 2,4 млн рублей, и теперь за четыре дня проката он может освоить 12-13 млн рублей.

Другая жанровая новинка ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 2 (NKI) освоила 1,5 млн рублей, что позволило ей подняться на восьмое место чарта. К вечеру воскресенья в её копилке должно оказаться 7-8 млн рублей. 

Девятая строчка таблицы лучших релизов четверга отошла анимационной работе СУПЕРПТАШКИ: УЛЕТНАЯ МИССИЯ (EXP). Мультфильм заработал лишь 0,8 млн рублей, и к концу недели сможет рассчитывать примерно на 9-10 млн рублей. 

Фото: кадр со съемок фильма МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ

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