Предварительная касса четверга: лидировать продолжает «Холоп 2»

Лучшей новинкой стал боевик «Последний наемник»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стал фильм Клима Шипенко ХОЛОП 2 (CP). Проект записал на свой счет почти 45 млн рублей, и теперь к вечеру воскресенья должен будет добавить в свою копилку еще 340-360 млн рублей.



Расположившись на четвертой строчке чарта лучшей новинкой уикенда стал боевик с Лиамом Нисоном в главной роли ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК (EXP). Ирландская картина освоила в первый день проката примерно 3 млн рублей, что должно будет вылиться в 20-22 млн рублей по итогу всего уикенда.



Спортивный байопик СТАЛЬНАЯ ХВАТКА занял седьмое место в списке лучших проектов четверга. Фильм с Заком Эфроном в главной роли заработал лишь 1,4 млн рублей, что позволит ему за четыре дня проката оприходовать 10-12 млн рублей.



Фото: кадр из мультфильма ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК