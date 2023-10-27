Предварительная касса четверга: лидерство в прокате захватила сказка «По щучьему велению»

Также в тройку лучших попала отечественная картина «Императрицы»

По предварительным данным, лидером четверга, как и ожидалось, стала российская лента ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG). Экранизация известной детской сказки освоила в первый день проката около 28,5 млн рублей. Благодаря высокому семейному множителю релиз сможет записать на свой счет порядка 400–450 млн по итогу всего уикенда.



Еще одна отечественная картина, ИМПЕРАТРИЦЫ (CP), также оказалась в тройке лидеров. Полудокументальная работа Андрея Кравчука заработала в районе 4,2 млн рублей, что за четыре дня проката должно будет вылиться в 30–40 млн.



Американский триллер КОШКИ-МЫШКИ (VLG) занял девятую строчку чарта с 0,8 млн рублей на своем счету. К вечеру воскресенья эта сумма должна вырасти до 5-6 млн.



Остальные новинки уикенда не смогли пробиться в топ-10 лучших релизов четверга.

Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ