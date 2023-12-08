Предварительная касса четверга: «Теща» продолжает лидировать

«Елки 10» и «Мальчик и птица» также в тройке лучших

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга во второй раз подряд стала комедия ТЕЩА (CP). Релиз записал на свой счет порядка 13 млн рублей, что к концу недели добавит в его копилку еще 100-110 млн рублей.

Чуть менее 12 млн рублей в стартовый день взяла очередная часть новогоднего альманаха ЕЛКИ 10 (NMG). Похожий результат демонстрировал и предыдущий фильм серии год назад, однако тогда у него не было сильных конкурентов – из-за чего картина и имела высокий прокатный множитель. Скорее всего, сейчас этого не случится, и проект запишет на свой счет порядка 90-100 млн рублей.



Бронза чарта отошла еще одной новинке, аниме Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА (RUR). Проект заработал около 11 млн рублей. Даже если предположить, что стартовый день для него был фанатским, то за четыре дня проката тот должен освоить 60-80 млн рублей.



Мультфильм КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ (TNL) смог покорить лишь отметку в 0,9 млн рублей, однако, благодаря высокому семейному множителю, по итогу уикенда сможет рассчитывать на 15-18 млн рублей.



Последней новинкой, попавшей в десятку, стал фильм ужасов КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ... (CRP) с 0,7 млн рублей на своем счету. Подобный старт может дать к вечеру воскресения примерно 5 млн рублей общих сборов.

Фото: кадр из фильма МАЛЬЧИК И ПТИЦА